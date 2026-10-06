Topul celor mai bune țări pentru pensionare. Cine ocupă primul loc
Țara surpriză în care pensionarii o duc cel mai bine. Foto/Profimedia
Clasamentul internațional al celor mai atractive țări pentru pensionare vine cu o schimbare importantă: Portugalia nu mai ocupă primul loc. O țară sud-americană preia poziția de lider, în timp ce mai multe destinații europene, printre care Spania și Italia, rămân în top 10.
Uruguay a devenit cea mai atractivă destinație din lume pentru persoanele care vor să își petreacă anii de pensie în afara țării de origine, potrivit ediției 2026 a Global Retirement Index. Țara sud-americană a urcat pe prima poziție, după ce Portugalia a ocupat locul întâi în clasamentul precedent.
Europa continuă să fie însă regiunea preferată în clasamentul internațional, cu șase state prezente în primele zece poziții. Printre acestea se numără Spania, Portugalia, Letonia, Andorra, Italia și Grecia.
Clasamentul a fost realizat de Global Citizen Solutions și analizează 46 de programe de rezidență destinate pensionarilor și persoanelor care dispun de venituri pasive. Evaluarea ia în calcul mai multe criterii, printre care nivelul de trai, posibilitățile de mobilitate, accesul la cetățenie, regimul fiscal, dar și procedurile și costurile asociate obținerii rezidenței.
Echilibru între mai multe criterii
Uruguay nu se află pe primul loc în mod individual la niciuna dintre categoriile analizate, însă obține rezultate constante pe mai multe componente ale indicelui. Acest echilibru i-a permis să depășească Portugalia și să ajungă pe prima poziție în clasamentul general.
Mauritius ocupă locul al doilea, unul dintre avantajele principale ale acestei destinații fiind reprezentat de regimul fiscal considerat favorabil pentru persoanele care se mută acolo după pensionare.
Șase țări europene, în top 10
Europa rămâne continentul cu cea mai puternică prezență în clasamentul din 2026. Șase dintre primele zece poziții sunt ocupate de țări europene: Spania, Portugalia, Letonia, Andorra, Italia și Grecia.
Diferențele dintre țările aflate în partea superioară a clasamentului sunt relativ mici. Între prima și a zecea poziție se înregistrează un ecart de mai puțin de patru puncte.
Care e cea mai bine clasată țară europeană
Spania ocupă poziția a treia la nivel mondial și este cea mai bine clasată destinație europeană pentru pensionari.
Unul dintre punctele sale forte este calitatea vieții, unde ocupă locul cinci în clasamentul general. Procesul pentru obținerea cetățeniei poate dura până la opt luni, potrivit criteriilor analizate de indice.
În schimb, Spania are rezultate slabe în ceea ce privește fiscalitatea, clasându-se pe ultimul loc dintre cele 46 de țări evaluate la acest capitol.
Portugalia pierde primul loc
Portugalia, care a fost liderul clasamentului anterior, ajunge în ediția din 2026 pe locul cinci.
Un factor important este modificarea condițiilor privind obținerea cetățeniei. Durata de așteptare a crescut de la cinci la zece ani în luna mai, schimbarea vizând majoritatea solicitanților din afara Uniunii Europene.
În ciuda acestei modificări, Portugalia rămâne o opțiune relativ accesibilă pentru pensionarii care vor să se stabilească în Europa. Venitul lunar necesar pentru programul analizat este de aproximativ 920 de euro.
Italia și Grecia, avantaje fiscale pentru pensionari
Italia ocupă primul loc la nivel mondial în categoria mobilității și accesului la cetățenie, în timp ce Grecia se clasează pe poziția a doua la acest capitol.
Ambele țări oferă și posibilitatea aplicării unei cote fixe de 7% pentru anumite venituri din pensii provenite din străinătate, în condițiile prevăzute de legislația fiecărei țări. În cazul Italiei, regimul fiscal respectiv este disponibil în anumite regiuni din sudul țării.
Andorra, siguranță ridicată, dar costuri mari
Andorra se remarcă prin rezultatele foarte bune obținute la capitolele siguranță și mediu.
Avantajele vin însă cu un cost ridicat. Programul de rezidență analizat presupune o investiție locală obligatorie de 1 milion de euro, ceea ce face ca Andorra să fie una dintre cele mai costisitoare opțiuni din clasament.
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Cât trebuie să câștige un pensionar pentru a se muta în străinătate
Cerințele de venit diferă considerabil de la o țară la alta. În Nicaragua, pragul lunar este de sub 600 de euro, în timp ce Bahrain solicită un venit de peste 9.000 de euro pe lună.
Această diferență arată că alegerea unei destinații pentru pensionare nu depinde doar de calitatea vieții, ci și de veniturile disponibile, fiscalitate, costurile de rezidență și condițiile pentru obținerea cetățeniei.
Indicele Global Retirement Index 2026 ia în calcul toate aceste elemente pentru a compara programele de rezidență disponibile pensionarilor și persoanelor cu venituri pasive.
În clasamentul din acest an, Uruguay ocupă primul loc, urmat de Mauritius, în timp ce Europa domină topul prin prezența a șase țări între primele zece destinații pentru pensionare.
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