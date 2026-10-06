Topul celor mai bune țări pentru pensionare. Cine ocupă primul loc

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 oct. 2026, 11:13

Clasamentul internațional al celor mai atractive țări pentru pensionare vine cu o schimbare importantă: Portugalia nu mai ocupă primul loc. O țară sud-americană preia poziția de lider, în timp ce mai multe destinații europene, printre care Spania și Italia, rămân în top 10.

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