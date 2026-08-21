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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru: De ce funcționează pașii mici mai bine decât planurile mari?
De ce funcționează pașii mici mai bine decât planurile mari? În ediția de azi „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru vine cu explicații și sfaturi care ne pot ajuta să înțelegem fenomenul.
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