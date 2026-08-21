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Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru: De ce funcționează pașii mici mai bine decât planurile mari?

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 10:57

De ce funcționează pașii mici mai bine decât planurile mari? În ediția de azi „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru vine cu explicații și sfaturi care ne pot ajuta să înțelegem fenomenul.

De ce funcționează pașii mici mai bine decât planurile mari?

Planurile mari sună bine. Dar de multe ori te blochează. Sunt prea departe. În schimb, un pas mic e clar. Realizabil.

Și, cel mai important, începe.Motivația nu vine înainte. Vine după primul pas. Progresul creează energie. Nu invers. 

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