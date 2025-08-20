Suzetele pentru adulți, noua provocare pe TikTok. Ce vedete internaționale se alătură trendului?

Suzetele pentru adulți, noua provocare pe TikTok
Suzetele pentru adulți, noua provocare pe TikTok

Bieber a fost surprins într-o fotografie cu suzeta în gură. Fenomenul a luat amploare în Brazilia și câștigă tot mai mulți adepți.

Noul trend de pe TikTok

 Printre aceștia se numără vedete precum fotbalistul Neymar, care nu face niciun secret din acest lucru și se pozează cu suzeta în gură. 

Și fostul atacant argentinian Carlos Tevez și-a făcut dintr-un astfel de gest o marcă distinctivă. 

Tevez avea chiar o suzetă ascunsă în șort, pe care a arătat-o pe teren de mai multe ori. 

Pe TikTok, videoclipurile cu tineri și bătrâni cu suzete au acumulat milioane de vizualizări. 

@zbdapp My kekkei genkai is using an adult pacifier #adult #pacifier #adhd #lifehacks #fy ♬ Soak Up The Sun - Sheryl Crow