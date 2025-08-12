Poliția din Olanda de Est a reușit să destructureze o grupare de escroci români care se ocupau cu înșelarea victimelor prin vânzarea de bijuterii false. În ultimele două săptămâni, au fost arestați cinci suspecți, trei bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 20 și 38 de ani. Aceștia acționau în diverse zone, printre care Barneveld, Voorthuizen și alte orașe importante din Olanda.