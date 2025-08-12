Provocările care sfidează moartea pentru like-uri pe TikTok. Zeci de copii ajung în spital

Zeci de copii ajung la urgențe după ce cad pradă provocărilor de pe TIKTOK. 

Acestea îi îndeamnă să urce pe clădiri părăsite, să-și facă poze în diferite locuri care le-ar putea aduce moartea sau să bea substanțe periculoase.

@cqmeliqq au castigat vocile. #mcunirii #urbex #bucuresti #fy ♬ a - mafe

 Fenomenul se numește Urbex, a pornit în Franța și Belgia dar a devenit popular și în România.

@edyy.urbex #urbexpeople #urbex#urbexro #🇷🇴 #bucuresti #romania #foryou #fyp #urbexworld #foryoupage @🥷 ♬ original sound - derelictdiscoveries

 Vă avertizez că urmează imagini cu impact emoțional care pot afecta minorii. 

@backflip.112 e imens locul #bucuresti #tunelurisecrete #palatulparlamentului #casapoporului #urbex ♬ Creepy and simple horror background music(1070744) - howlingindicator