Provocări periculoase pe TikTok în rândul tinerilor
Acestea îi îndeamnă să urce pe clădiri părăsite, să-și facă poze în diferite locuri care le-ar putea aduce moartea sau să bea substanțe periculoase.
Fenomenul se numește Urbex, a pornit în Franța și Belgia dar a devenit popular și în România.
Vă avertizez că urmează imagini cu impact emoțional care pot afecta minorii.
