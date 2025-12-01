Elena Udrea a transmis un mesaj dur în cadrul unui interviu exclusiv, acordat jurnalistei Alessia Păcuraru, vorbind deschis despre starea actuală a țării și despre responsabilitatea pe care o au românii în fața istoriei.

„Din păcate, nu suntem unde ar trebui și unde merita să fie România. M-am tot gândit la acest aspect, ce aș putea să le spun românilor, și trebuie să recunoaștem că am ajuns aici din cauza alegerilor noastre”, a declarat Urea.

Fostul ministru a subliniat că problemele țării vin din modul în care au fost aleși liderii politici: „Cred că ne este rău fiindcă am votat oameni cărora nu le pasă de România din ce în ce mai mult. Contează mai mult pentru ei ce se întâmplă la Bruxelles decât la București. Românii trebuie să voteze pe cei care iubesc această țară.”

Întrebată dacă românii mai au un cuvânt de spus în fața clasei politice, Elena Urea a răspuns tranșant: „Ei întotdeauna au avut, însă e un an de când cuvântul românilor a fost șters pur și simplu, iar votul lor a fost anulat. Eu m-am bucurat că românii au votat dincolo de manipulări.”

Despre soluția pentru schimbare, Udrea a punctat: „Cum va veni schimbarea? Întorcându-ne la credință.”

În privința rolului României pe scena internațională, ea a fost la fel de critică: „Din păcate, nu contăm. Suntem ignorați. Nu avem voci care să vorbească în numele României. Chiar dacă suntem invitați, cei care sunt acum la conducere nu se duc.”

Pe plan personal, Elena Udrea a vorbit despre sprijinul familiei în momentele dificile: „În perioada de cumpănă a contat foarte mult familia. A fost ușor fiindcă am avut la ce să mă gândesc, voiam să îmi fac planuri frumoase cu ei.”