Neuropatia periferică apare atunci când nervii responsabili de transmiterea informațiilor între creier și restul corpului sunt afectați. Cauzele sunt variate și includ diabetul, carențele de vitamine, infecțiile, expunerea la toxine sau efectele secundare ale unor tratamente.

Simptomele pot progresa lent și pot afecta sensibilitatea, forța musculară sau coordonarea. De aceea, evaluarea medicală este importantă pentru identificarea cauzei exacte și pentru stabilirea unui plan de tratament adaptat fiecărui caz de neuropatie periferică.

