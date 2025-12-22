Când legătura dintre corp și creier începe să slăbească

Neuropatia periferica

Furnicăturile, amorțeala sau senzația de arsură apărute la nivelul mâinilor ori picioarelor sunt adesea ignorate, mai ales când nu sunt dureroase. Totuși, aceste semnale pot indica o problemă care ține de funcționarea nervilor.

Neuropatia periferică apare atunci când nervii responsabili de transmiterea informațiilor între creier și restul corpului sunt afectați. Cauzele sunt variate și includ diabetul, carențele de vitamine, infecțiile, expunerea la toxine sau efectele secundare ale unor tratamente.

Simptomele pot progresa lent și pot afecta sensibilitatea, forța musculară sau coordonarea. De aceea, evaluarea medicală este importantă pentru identificarea cauzei exacte și pentru stabilirea unui plan de tratament adaptat fiecărui caz de neuropatie periferică.

