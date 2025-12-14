„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, la kilometrul 109, pe sensul spre Piteşti, în apropierea municipiului Piteşti, judeţul Argeş, a avut loc un accident rutier produs între patru autovehicule”, a transmis, duminică dimineaţă, Centrul Infotrafic.

Au fost rănite patru persoane, care primesc îngrijiri medicale la faţa locului.

Traficul rutier a fost întrerupt pe sensul de mers spre Piteşti, fiind deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 06, localitatea Catanele.