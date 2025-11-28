Aproximativ 30 de episcopi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, vor participa la Sfânta Liturghie ce va avea loc la altarul de vară al mănăstirii. Prilej cu care va fi intonat troparul, se va citi Tomosul Sinodal și va fi prezentată icoana Sfântului Arsenie la care se vor închina credincioșii.

36 ani mai târziu după ce a trecut la cele veșnice, Arsenie Boca a fost canonizat. Un moment așteptat de credincioșii ortodocși români de foarte multă vreme, spune purtătorul de cuvânt al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Părintele Arsenie e trecut în rândul sfinților și prăznuit în calendarele bisericii noastre cu această titulatură – Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

Pelerinii vor avea acces la mormântul Sfântului Arsenie și se vor putea închina și pe parcursul nopții.Arsenie Boca este numit de credincioși și Sfântul Ardealului.

Născut la 29 septembrie 1910, părintele a fost stareț al Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus și ulterior al Mănăstirii Prislop. Sf. Arsenie Boca este cunoscut pentru puterea sa vindecătoare și profețiile care i-au fost atribuite.