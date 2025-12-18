De la 1 ianuarie, românii vor avea o surpriză, pentru că Guvernul lovește din nou în buzunarele lor. Taxele și impozitele pe locuințe, terenuri și pentru mașini vor crește cu aproape 70%.

Taxe de lux și criterii de calcul

Taxele de lux care vor crește cu 10% față de taxele normale impuse de autoritățile locale, pentru că acestea vor decide, în funcție de oraș, ce taxe vor impune. Taxele de lux se vor aplica pentru proprietățile mult mai scumpe și, bineînțeles, și pentru mașini.

Impozitul pentru autoturisme va fi calculat puțin diferit, în funcție de:

capacitatea cilindrică;

norma de poluare.

Bonusuri și reduceri

Vor exista bonusuri și reduceri pentru cei care dețin o mașină hibrid. Așadar, de la 1 ianuarie vorbim despre taxe mult mai mari și impozite pe care românii vor trebui să le plătească, în funcție de ce vor decide autoritățile.