Iata horoscopul de weekend 26-28 iulie 2024, scaldat de influente astrale majore. Sfarsitul de saptamana se afla sub puternica influenta a intrarii lui Mercur in Fecioara. Apoi, Luna si vindecatorul Chiron retrograd se intalnesc in focosul Berbec, punand sub lumina reflectoarelor rani ce trebuie vindecate.