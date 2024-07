Mesajul cântăreței postat în mediul online

Într-o postare sinceră pe Instagram, Jessie J, în vârstă de 36 de ani, a împărtășit vestea diagnosticării sale cu fanii săi. Artista a dezvăluit că a fost diagnosticată cu ADHD și TOC la scurt timp după nașterea fiului său în luna mai 2023.

„Mereu am simțit că sunt diferită și că percep lucrurile într-un mod aparte. Acum înțeleg că aceste afecțiuni nu sunt atât de copleșitoare și înfricoșătoare pe cât păreau. ADHD-ul face parte dintr-un spectru larg, iar eu îl consider o superputere, deoarece reușesc să-l gestionez din perspectiva potrivită și am sprijinul celor dragi”, a scris Jessie J în descrierea a două videoclipuri cu ea cântând pe scenă.

În mesajul său, artista a subliniat importanța autoacceptării și a sprijinului comunității. „Am trăit cu nenumărate liste și o frică constantă de prăbușire, dar acum înțeleg cât de important este să ne iubim pe noi înșine și să ne acceptăm așa cum suntem. Aceste afecțiuni nu ne definesc, ci ne ajută să creștem și să devenim versiuni mai sănătoase ale noastre”, a adăugat ea.

Cât de mult a schimbat-o nașterea primului său copil

Jessie J a adus pe lume primul său copil în mai 2023 și a împărtășit această experiență emoționantă pe Instagram. „Acum o săptămână, întreaga mea viață s-a schimbat. Fiul meu a venit pe lume și inima mea s-a umplut de o bucurie imensă. Sentimentul este de nedescris. El este întregul meu 🌍”, a scris artista într-o postare deosebită de pe 19 mai 2023.

Tulburarea de hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD) și tulburarea obsesiv-compulsivă (TOC) sunt afecțiuni care pot afecta semnificativ modul în care o persoană funcționează în viața de zi cu zi, la școală și la locul de muncă. În timp ce simptomele acestor două tulburări se pot suprapune, este posibil ca o persoană să fie diagnosticată cu ambele afecțiuni simultan. De asemenea, uneori, simptomele unei afecțiuni pot fi confundate cu cele ale celeilalte, ceea ce poate complica diagnosticul corect, conform healthline.com.

Jessie J continuă să își împărtășească călătoria personală cu fanii săi și să aducă în prim-plan problemele legate de sănătatea mentală, inspirându-i pe alții să caute ajutor și să se accepte pe sine.