Sfaturi din înțelepciunea budistă

Budismul nu este o religie, ci mai mult o filozofie de viață. Filozofia budistă cuprinde învățăminte dintre cele mai profunde. Acestea te vor face să reflectezi asupra vieții și să ai o altă abordare mult mai pozitivă în ceea ce privește adevăratele valori și scopuri în viață. Ele sunt în strânsă legătură cu legile morale și au ca scop fericirea și armonia. Acestea fiind scopurile supreme ale vieții.

Filozofia budistă promovează ideea cum că ne creăm singuri destinul prin ceea ce gândim. Gândurile sunt precum niște magneți, care odată emise în univers ajung să se concretizeze, creionându-ne viața. Practic atragem ceea ce gândim, inclusiv la nivel de subconștient. Din acest motiv, filozofia budistă subliniază frecvent importanța gândului, care se reflectă în calitatea vieții pe care o avem.

Iată care sunt cele mai profunde sfaturi și filozofii de viață ale budismului

Grijile nu-ți iau problemele de mâine, ci doar liniștea de azi.

Nu poți suferi în trecut sau în viitor pentru că acestea nu există. Suferința ta stă doar în amintiri și în imaginație.

Toate vin la momentul potrivit. Fii răbdător!

Fericirea nu este despre a avea tot ce vrei, ci despre a te bucura de tot ce ai.

Nu te lăsa definit de trecut. Acesta este doar o lecție, nu o sentință pe viață.

Viața nu-ți dă voie să repari greșelile trecutului, dar te lasă să trăiești fiecare zi mai bine decât cea din urmă.

Nimic nu pleacă din viața noastră până nu ne învață ce trebuie să știm.

Fiecare dimineață este un simbol al renașterii, așa că uită toate momentele rele de ieri și fă din astăzi cea mai frumoasă zi din viața ta.

Când elevul este pregătit va apărea și profesorul.

Durerea este sigură, suferința este opțională.

Amintește-ți că stresul vine din modul în care reacționezi, și nu din cum este viața ta. Adaptează-ți atitudinea și tot stresul va dispărea.

Antrenează-ți mintea să fie calmă în orice situație.

Singurele lucruri care te fac nefericit sunt propriile gânduri. Schimbă-le!

O minte disciplinată, aduce fericire.Nici cel mai rău dușman nu te poate răni așa cum o pot face propriile tale gânduri.

Încetinește, calmează-te, nu te îngrijora și nu te grăbi. Ai încredere în proces.

Când dorești binele altora, lucrurile bune vor veni spre tine. Aceasta este legea universului.

O minte optimistă, o viață fericită.

Numără-ți binecuvântările și nu problemele.

Viața este ironică. Treci prin tristețe ca să cunoști fericirea, prin zgomot ca să apreciezi liniștea și prin absență ca să apreciezi prezența.

Alte sfaturi

Liniștea interioară începe în momentul în care nu mai lași pe nimeni și nimic să-ți controleze emoțiile.

Fii bun, cu inima deschisă și umpleți viața cu energia pe care vrei să o atragi.

Nu fi sclavul gândurilor tale. Controlează-le!

Sentimentele sunt doar musafiri. Lasă-le să vină și să plece.

Durerea te face mai puternic, frica mai curajos, suferințele mai înțelept. Așa că mulțumește-i trecutului pentru un viitor mai frumos.

Respiră! Ești destul de puternic să-ți depășești problemele, destul de înțelept să găsești soluții la acestea și destul de capabil să faci tot ceea ce este nevoie.

Dacă poți să rămâi optimist într-o situație pesimistă, deja ai câștigat.

Nu te poți vindeca în același mediu în care te-ai îmbolnăvit.

Să crezi în tine este primul secret al succesului.

Când nu primești ce îți dorești, adu-ți aminte că, de fapt, acest lucru poate fi un semn de noroc.

Nu fugi de propriile frici, ci în direcția lor. Observă-le, simte-le, cucerește-le și treci peste ele.

Nu vă uitați niciodată la ceea ce ați făcut. Uitați-vă la ceea ce v-a rămas de făcut.

Niciodată ura nu va lua sfârșit prin ură. Ea va lua sfârșit prin iubire.

Pentru a înțelege totul, trebuie să ierți totul.

Un singur cuvânt care aduce liniște și pace este mai bun decât o mie de cuvinte goale.

Suntem ceea ce gândim și tot ceea ce suntem izvorăște din gândurile noastre. Cu gândurile noastre clădim lumea.

Cuvinte înțelepte din doctrinele budiste

Cuvintele spuse la mânie rănesc, iar răul se va întoarce împotriva ta.

Fii vigilent. Ferește-ți mintea de gânduri negative.

Este capabil cel ce are încredere că este capabil.

Mânia învinge-o prin blândețe, răul învinge-l prin bine, pe zgârcit învinge-l prin dărnicie, iar pe mincinos prin adevăr.

Este mai bine să fii prost și să cunoști acest fapt, decât să fii prost și să te crezi înțelept.

Singurul secret al existenței este să nu-ți fie teamă de ce vei deveni.Abia atunci când omul are compasiune față de toate ființele vii se poate numi nobil.

Tot ceea ce suntem este rezultatul a ceea ce am gândit. Mintea este totul. Devenim ceea ce gândim.

Nu trăi în trecut. Nu visa la viitor. Concentrează-ți toate eforturile în prezent.

Un om poate face două greșeli fundamentale pe drumul căutării adevărului. Să nu meargă până la capăt sau să nu înceapă acest drum.

Drumurile sunt făcute pentru călătorii, nu pentru a ajunge la destinații.