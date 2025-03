Etalare zilnica RUNE mistice miercuri 5 martie 2025. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru miercuri 5 martie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – RAIDO: Runa germanica Raido semnifica deplasarile, calatoriile, comunicarea si este asociata cu uniunea sau reuniunea dintre oameni urmare a faptului ca acestia vorbesc intre ei sau pleaca unul spre altul in calatorii pentru a se intalni. Aceasta runa anunta asadar posibilitatea unei calatorii sau a unei uniuni neasteptate. Totodata, Raido vesteste si o posibila reuniune a unor aspecte din interiorul fiintei tale care au fost in conflict de ceva timp si care acum ajung la acord si armonie, spre binele tau absolut.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – TEIWAZ : Caracteristicile acestei rune sunt energia masculina si principiul activ, aducand drept rezultat o anxietate de a cuceri. Teiwaz este runa curajului, dedicarii si increderii absolute in propriile resurse. In situatii de relatii interpersonale sau de dedicare pentru o cauza, Teiwaz sfatuieste pentru perseverenta si in acelasi timp iti reaminteste ca rabdarea poate uneori sa fie o forma de perseverenta. Priveste in tine si analizeaza adanc fundatiile vietii tale. Facand asta, vei ajunge sa cunosti si sa valorifici resursele tale cele mai adanci si puternice.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – WUNJO (cu fata in sus). Wunjo iti sugereaza acum faptul ca este un timp benefic tie sa te bucuri de familia extinsa si de prieteni. Se prezinta o perioada plina de impliniri pentru tine. Daca esti singur, cineva poate intra in viata ta si va aduce o mare diferenta in bine pentru tine. Si prieteniile devin mai apropiate si mai pline de satisfactie.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – BERKANA. Scufunda-te adanc in orice faci, cu atentie si prezenta. Da la o parte orice rezistenta ca sa poti incepe si face munca asa cum trebuie. Daca ai colturi intunecate, curata-le acum. Daca ai nevoie de ajutor sa iti cureti aceste colturi, cauta un expert. Doar atunci creezi loc pentru ca recolta sa iasa la lumina.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Eihwaz: Runa Eihwaz intruchipeaza arborele tisa, supranumit Copacul Invierii. El este a fost legat de ritualuri oculte in Europa inca din antichitate. In crestinism, tisa a fost asociat cu nemurirea si se planteaza in curtile bisericilor. De aceea, runa transmite mesajul ca pentru a ajunge acolo unde vrei, poate fi nevoie sa infrunti, asemenea tisei, si lucruri bune si mai putin bune. Important este sa nu te dai batut.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Fehu (inversata): Aceasta runa atrage atentia asupra faptului ca poti cunoaste reversul medaliei averii mari. Nu este vorba despre faptul ca poti pierde banii, ci de faptul ca banii pot corupe. Prietenii iti cere bani, iar daca nu le dai sau daca nu isi platesc datoriile, prieteniile se pot rupe. Banii, ca si puterea, pot avea partile lor bune si partile lor rele.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – HAGALAZ (cu fata in sus). Hagalaz anunta ca poate exista o perturbare ce poate fi legata de planurile curente sau poate fi o perturbare care sa iti schimbe intregul curs al vietii. Nu uita ca fiecare obstacol pus in calea ta iti da o oportunitate sa inveti si sa cresti din experienta sa. Progresul poate fi lent si poate ai de asteptat inainte ca lucrurile sa revina in control inainte de a merge mai departe. Fa tot ce poti mai bine din orice timp aditional ca sa te asiguri ca ai toate informatiile necesare ce sa te ajute sa te focusezi asupra obiectivelor tale.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Nauthiz (inversata): Fii atent la ce se intampla in jurul tau ca sa eviti sa se intample ceva neplacut. Esti atentionat ca de tine si de reactiile tale depinde ca acest lucru sa nu se intample. Esti sfatuit sa eliberezi emotii captive negative si sa te distrezi mai mult. Fii cu ochii pe dorintele tale pentru ca unele pot contine pericole ascunse. Cineva in secret te poate admira.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – RAIDO: Runa Raido inseamna a calari. In acest mesaj, nu este vorba neaparat de a calari un cal ci sugereaza o calatorie dar este mai mult un indicativ de comunicare : stapaneste comunicarea cu oricine te-ai afla in calatoriile tale, asa cum un calaret isi stapaneste calul. Un mesaj alternativ al acestei rune se refera la corectitudine morala si/sau un consiliu de judecata. Asadar, runa transmite mesajul de a da sfaturi intelepte in comunicarile pe care le ai si sa fii un bun lider ce ii conduce pe altii.

