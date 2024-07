Laura Sliazaite a fost o împătimită a dietei vegane timp de 13 ani. În toată această perioadă, femeia a observat cum sănătatea sa se deteriora considerabil, de la o zi la alta.

Femeia de 39 de ani a recunoscut că suferea de mâncărimi ale pielii și niveluri scăzute de vitamine. Îngrijorată de aceste simptome, Laura a vrut să știe dacă dieta era, de fapt, rădăcina problemelor ei.

Așadar, a început să reintroducă în alimentație diverse grupuri de alimente; ouă și lactate mai întâi, apoi pește și carne. Încurajată de progrese, Sliazaite a decis să țină o dietă carnivoră pentru o lună.

Vorbind despre primele zile ale experimentului ei, specialistul IT a spus pentru What’s The Jam: „După prima dintre cele 30 de zile, am început să mă simt atât de uimitor, plină de energie, iar digestia s-a îmbunătățit considerabil. Am decis să continui în acest fel 100 de zile și, până s-a terminat, am știut că acesta va fi stilul meu de viață.”

Sliazaite susține că colegii prietenii ei au râs de ea când a început pentru prima dată planul pentru dieta carnivoră:. Iar cârcotașii i-au lăsat și mesaje pe paginile de socializare

„Primesc multe comentarii proaste pe Instagram care spun că voi muri în curând, îmi voi înfunda arterele, voi muri de un atac de cord și că îmi stric digestia”.

Cu toate acestea, Sliazaite nu le-a permis trolilor să o descurajeze să continue dieta controversată - în principal datorită beneficiilor pentru sănătate.

„Simt că dieta carnivoră a schimbat ceva în creierul meu”, a explicat ea.

„Problemele mele de somn au dispărut complet, acum adorm imediat ce ating perna și mă trezesc înainte de alarma, în timp ce înainte abia dormeam trei ore pe noapte. Am avut eczeme și mâncărimi corporale toată viața, uneori atât de puternice încât mi se părea că tot corpul îmi ardea – asta a dispărut.”

Londoneza a mai susținut că forma corpului ei s-a îmbunătățit de când a renunțat la legume și că problemele ei digestive au dispărut.

„Părul meu nu a fost niciodată mai strălucitor și chiar și vederea mea s-a îmbunătățit. Energia mea este întotdeauna stabilă acum - nu mai am nevoie de cafea sau de o gustare.”

Interesant este că Sliazaite susține, de asemenea, că și contul ei bancar a simțit beneficiile renunțării la o dietă vegană. Ea a susținut că, înainte de a deveni un consumator de carne, cheltuia de obicei 100 de lire sterline (130 de dolari) pe săptămână pe nuci, fructe de pădure și verdețuri.

„Înainte de a începe dieta carnivoră, credeam că va fi destul de scumpă, dar acum cheltuiesc mai puțini bani. Îmi fac cumpărăturile o dată sau de două ori pe săptămână și cumpăr o mulțime de fripturi, multă carne tocată de vită, ouă , niște brânză și smântână.”

Beneficiile dietei carnivore

Dieta carnivoră, cunoscută și sub numele de dietă exclusiv pe bază de carne, a câștigat popularitate în ultima perioadă datorită susținătorilor săi care afirmă că aceasta aduce numeroase beneficii pentru sănătate. Așadar, să explorăm câteva dintre potentialele avantaje ale acestei diete.

1. Simplificarea alegerilor alimentare

Una dintre cele mai mari attracții ale dietei carnivore este simplitatea. Dieta constă în principal din carne, pește și unele produse de origine animală, cum ar fi ouăle și lactatele (în funcție de variație). Acest lucru reduce complexitatea planificării meselor și elimină multe din deciziile dificile legate de dietă.

2. Controlul apetitului și pierderea în greutate

Mulți care adoptă dieta carnivoră raportează o reducere semnificativă a poftei de mâncare. Consumul de proteine și grăsimi sănătoase poate induce o stare de sațietate mai îndelungată, ceea ce poate ajuta la controlul aportului caloric și, în multe cazuri, la pierderea în greutate.

3. Beneficii pentru sănătatea digestivă

Unii susținători ai dietei carnivore afirmă că eliminarea carbohidraților și a fibrelor din dietă poate ajuta la ameliorarea problemelor digestive, cum ar fi balonarea, gazele și sindromul intestinului iritabil. Deși acest lucru poate varia de la o persoană la alta, unii oameni pot găsi ușurare prin adoptarea unei diete bazate pe carne.

4. Îmbunătățirea sănătății mentale

Există studii care sugerează o legătură între dietă și sănătatea mentală. Diete bogate în proteine pot susține nivelurile de neurotransmițători, cum ar fi serotonina, care joacă un rol crucial în starea de bine. Anumiți oameni care au adoptat dieta carnivoră au raportat o îmbunătățire a stării de spirit și a clarității mentale.

5. Sprijinirea sănătății inimii (în anumite condiții)

Deși se poate crede că o dietă bogată în carne este dăunătoare inimii, unii susțin că o dietă carnivoră echilibrată, care include grăsimi sănătoase și evitarea zahărului și carbohidraților rafinați, poate duce la îmbunătățirea profilului lipidic și a sănătății cardiovasculare pentru anumite persoane. Totuși, este important ca fiecare individ să fie atent la reacțiile corpului său.

6. Eliminarea alergenilor și a alimentelor procesate

Dieta carnivoră elimină majoritatea alergenilor comuni, cum ar fi glutenul, lactatele (în cazul unor persoane) și aditivii alimentari, precum și alimentele procesate. Aceasta poate fi benefică pentru persoanele cu sensibilități alimentare sau intoleranțe.

7. Mai multă energie

Carnea este o sursă excelentă de vitamina B12, un nutrient esențial pentru buna funcționare a organismului. Această vitamină joacă un rol crucial în metabolizarea nutrienților, sprijinind producția de energie în celule. Consumul de carne, în special de tipuri precum ficatul, vită sau păsări de curte, poate oferi niveluri ridicate de vitamina B12, contribuind astfel la reducerea oboselii și la îmbunătățirea stării generale de energie.

