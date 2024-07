Chiar dacă a ales să se stabilească în Dubai, Brigitte Pastramă încă deține imobile în România. Printre acestea se numără o vilă cu trei etaje, dotată cu cinci dormitoare, o cameră tehnică ce include o bucătărie de serviciu, patru băi, o piscină exterioară, două garaje și un jacuzzi.

După ce s-a convins că acest imobil nu îi generează profit, ci doar îi consumă resurse financiare, Brigitte Pastramă a hotărât că a venit momentul să-l vândă.

Această proprietate, situată în zona Pipera, este scoasă la vânzare pentru prețul de 840.000 de euro.

„Nu, nu am probleme financiare, am și alte proprietăți. Dar în respectiva vilă nu mai locuiește cineva de un an. Nu are nimeni grijă de ea și se deteriorează. E păcat, pierd bani, îi țin blocați. Mă costă întreținerea ei 3000-3300 de lei în fiecare lună. Nu mai are rost să o țin. Aș fi putut să o închiriez, dar riscam să fie făcută praf, am mai trecut prin asta”, a declarat Brigitte Pastramă pentru Spynews.

Brigitte Pastramă intenționează să își investească banii obținuți din vânzarea vilei de lux.

„Suma pe care aș obține-o pe vilă o pot investi în Dubai sau în altă parte. Chiar nu mai am nevoie de ea. Eu, în România, vin de două ori pe an. Sunt sigură că voi găsi pe cineva interesat, are, în prezent, toate facilitățile. Doar cu decorarea bucătăriei am cheltuit 45.000 de euro”, a precizat ea.

Brigitte Pastramă s-a stabilit în Dubai cu ceva timp în urmă și revine rar în România. Ea a explicat că a făcut această alegere din cauza normelor riguroase impuse în Emiratele Arabe referitoare la consumul de alcool și droguri.

„Când am intrat în acea țară, ca turist, m-a întâmpinat un mesaj care îmi spunea să nu transportăm pentru nimeni niciun bagaj, pentru că dacă deținem droguri asupra noastră pedeapsa este capitală. Până la 21 de ani nu se vinde alcool. Alcoolul se vinde doar în baza anumitor permise de alcool. Este o țară foarte sigură din punct de vedere al acestor substanțe și alcoolului. În acest moment, copilul meu nu are un factor de decizie foarte important și este influențat de anturaj. Acolo nu există anturaje care să consume așa ceva. Viața în Dubai este foarte sigură”, a precizat Brigitte Pastramă.

În Dubai, soția lui Florin Pastramă are o afacere în renovări interioare.

