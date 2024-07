Un turist român a povestit pe Reddit o experiență neplăcută pe care a avut-o în timpul unei vacanțe recente în Rodos, Grecia. Partenerei sale i-au fost furați 1.000 de euro din poșetă, pe care o lăsase într-o cameră de hotel. Conform postării, banii au dispărut în timp ce cuplul era plecat, iar situația este cu atât mai dubioasă cu cât ușile camerei nu prezentau niciun semn de forțare.

”Salutare. Prietenei mele i s-a sustras suma de 1000 de euro din poșetă din camera de hotel în timp ce eram plecați. Ușa de la balcon și ușa de la intrare au fost închise iar după nefericitul eveniment, nu prezentau semne că ar fi fost forțate, ceea ce m-a făcut să cer explicații hotelului în care am fost cazat. Din păcate, aceștia au fost super indolenți și lipsiți de interes de situația petrecută pe proprietatea lor. Tot ceea ce am putut sa fac a fost sa mă duc la poliție să depun plângere și o declarație dar din păcate organele de ordine au fost foarte ofuscate că le-am întrerupt timpul de navigat pe internet.

De asemenea au fost niște situații în care în mintea mea cumva se leagă: Doamna de la recepție (româncă) în momentul în care am confruntat-o cu privire la situație, am făcut contact vizual îndelungat cu aceasta iar ea se tot fâstâcea și se comporta de parcă ar avea ceva de ascuns. A refuzat cu vehemență să vorbească cu personalul de la curățenie sau să vorbească cu superiorii ei.

Ulterior, după câteva ore, aud mai multe bătăi la ușile de pe palier și după bate la ușa noastră un domn care se prezintă ca fiind electrician și ne-a întrebat dacă avem probleme de electricitate. Nu aveam nici o problemă reportată și tipul nu avea nici o unealtă la el specifică meseriei.

Comunicarea s-a desfășurat în engleză iar în momentul când l-am întrebat dacă a mai fost azi pe aici, s-a panicat. A zis că nu vorbește engleza și să vorbim la recepție despre situatie. După a accelerat pasul spre mașină și a plecat în trombă. Am avut în camera alte lucruri de valoare printre care și un inel de logodnă, bani românești, acte, carduri, haine. Nimic nu a fost atins.

Înainte de incident mi-a povestit prietena mea că această recepționeră s-a uitat îndelungat la ea, în special când a scos banii să plătească taxa de turist.

Ce să fac? Să mă resemnez cu situația? Știu, sunt un prost că mi-am pus bazele în două încuietori relativ ușor de spart. Dar acuma rămân doar cu lecția. Credeți că ar fi un inside job (n.r lucru de interior, se referă la o acțiune premeditată de cineva din interiorul hotelului) sau un hoț talentat?”, scrie românul pățit.

Numerosi utilizatori au exprimat critici la adresa autorului postării, acuzându-l că a lăsat banii într-un loc ușor accesibil. Ei au sugerat folosirea seifurilor, deși mulți participanți la discuție au spus că nici acestea nu sunt tocmai sigure, menționând că unele modele pot fi resetate.

”Tu crezi ca romanii noștri se întorc cu mii de euro din Grecia de la job? Adică da, de la job, dar nu din salariu. Ești al 8-lea om de care a aud ca a fost talharit în Grecia, doar în ultimii 5 ani. Unele cazari mai serioase din Grecia iți și zic sa nu lași nimic valoros în camera, sau îți pun la dispoziție un seif la recepție.”

Un alt turist român a povestit cum nici Bulgaria nu este o țară sigură întrucât a căzut victimă hoților, în timp ce se afla în vacanță:

„Îmi pare rău pentru pățanie. Și nouă ne-au furat cei de la curățenie într-un hotel din Bulgaria 100 de lei, dar cam din vina noastră. Este vorba de un hotel foarte OK la care mergem de ani de zile, unde se face curățenie zilnică și au seif în cameră, pe care nu l-am folosit pe principiul că venim la ei de ani de zile și „nu se fură”. Mai mult, ne-am lăsat portofelele direct pe masă; ea, se pare, avea ceva în el, vreo 400 de lei, eu eram pe 0 cash, ca de obicei. 5 zile nu ne-au furat, a șasea i-a sustras 100 de lei un balinez de la curățenie. Coincidență a fost că a luat banii fix atunci când am agățat semnul de „please clean room” pentru singura dată de când venim la hotel, nu pentru că nu ar fi făcut oricum curat, dar pentru că doream să intre cât eram plecați la plajă și să nu ne mai deranjeze mai târziu.

Probabil se așteptau la ceva bacșiș dacă tot am agățat semnul și s-au servit. În fine, povestesc asta pentru că ne-am dat seama că am face degeaba plângere, camera având seif și noi ignorând existența acestuia. Însă, a doua zi eram pe plajă și am găsit fix 100 de lei plutind în apă; nu aveam de unde să știm ai cui sunt, deci i-am adjudecat și am ieșit pe 0. În glumă, am zis că poate s-a înecat balinezul.”, a povestit un alt român în secțiunea de comentarii a postării făcute de bărbatul întors din Grecia.