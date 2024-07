Președintele filialei din București a partidului Mișcarea România Suverană, Ilie Mario Rafael, a anunțat vineri, într-un comunicat de presă, demisia în bloc a liderilor filialelor de sectoare și a întregii conducerii a organizației din Capitală.

„Întruniți în ședința extraordinară a organizației București a partidului Mișcarea România Suverană, am decis în unanimitate să demisionăm din partidul lui Liviu Dragnea, în urma dezvăluirilor din mass-media din ultima perioadă, a interviului acordat de doamna președinte Carmen Dan și a demisiei acesteia din funcția de președinte a M.R.S. Analizând modul în care am fost mințiți și păcăliți de numitul Liviu Dragnea, am decis să ne rupem definitiv de acest personaj.

Începând din acest moment, noi, președinții organizațiilor de sector ai M.R.S, birourile de conducere ale celor 6 sectoare, precum și întreaga conducere a organizației București, ne rupem de proiectul Dragnea, decizia fiind definitivă”, se arată într-un comunicat al formațiunii, scrie daynews.24.ro.

Formularea din comunicatul liderilor din București amintește de cea folosită de Carmen Dan când și-a anunțat ruperea atât de proiectul politic, cât și de persoana lui Liviu DRagnea.

Carmen Dan, demisie de răsunet din partidul înființat de Liviu Dragnea: "Nu mai vreau să fiu asociată SUB NICIO FORMĂ cu numele sau