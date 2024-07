Întrebat dacă are un mesaj pentru candidații la alegerile din 1 decembrie, Toni Greblă a spus: „Să aibă grijă pentru că 1 Decembrie este Ziua Națională a României. Să manifeste respectul cuvenit pentru acest eveniment și să participe la alte evenimente, inclusiv alegerile, fără să le încurce unele cu altele”.

Deci, mai puțină gastronomie, au întrebat jurnaliștii: „Nu vreau să mă refer la lucruri concrete, pentru că nu pot să analizez în concret. An de an așa a fost. Fiecare posibilitate pe care o are un om într-o funcție să le facă într-o zi.

Eu, însă, sunt convins că cei care participă la vot nu își stabilesc opțiunea nu hotărăsc cu cine să voteze de acasă până la secția de votare, ci cu o zi-două înainte, cu o noapte înainte, cu 2-3 săptămâni, cu o lună înainte. Și-au stabilit opțiunea și nu vor fi influențați nici de un afiș în plus, nici de o farfurie în plus sau de ceea ce sugerați dumneavoastră acolo”.