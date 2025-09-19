Dieta cu teflon, premiată la categoria chimie

Problema obezității a reprezentat o provocare pentru specialiști timp de decenii. Un grup de cercetători a câștigat premiul Ig Nobel pentru chimie printr-o idee radicală: reducerea aportului caloric prin adăugarea de teflon în mâncare. Inspirați de băuturile fără calorii, oamenii de știință au imaginat produse alimentare care să conțină pulbere de politetrafluoroetilenă (PTFE), cu scopul de a oferi senzația de sațietate înainte ca substanța să fie eliminată.

Dr. Rotem Naftalovich de la Universitatea Rutgers din New Jersey, alături de fratele său David, a prezentat conceptul în revista Obesity Technology. Cei doi au sugerat că PTFE ar putea constitui un sfert din volumul alimentelor. Naftalovich chiar a creat și consumat batoane de ciocolată cu teflon. „Mă simt onorat”, a declarat acesta. Totuși, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA nu a fost încântată de idee. „Nu cred că au vrut să o analizeze pentru că era o idee atât de ciudată”, a spus Naftalovich.

Ceremonia de premiere a avut loc joi la Universitatea Boston, unde laureații au fost onorați de câștigători reali ai premiului Nobel și „bombardați” cu avioane de hârtie.

Alcoolul și limbile străine: premiul pentru pace

Un colectiv de cercetători germani, olandezi și britanici a primit premiul pentru pace, după ce a demonstrat că un pahar mic de vodcă sporește abilitățile de vorbire într-o limbă străină. „O mică înghițitură părea să crească încrederea fără ca vorbele să se destrame”, a explicat Dr. Fritz Renner, psiholog la Universitatea din Freiburg. Însă efectele nu au fost spectaculoase. „Nu e ca și cum oamenii s-ar fi transformat în vorbitori perfecți de olandeză după o singură băutură”, a adăugat profesorul Matt Field de la Universitatea din Sheffield.

În schimb, alcoolul nu a îmbunătățit zborul. Premiul pentru aviație a mers către cercetători care au oferit etanol liliecilor egipteni. Rezultatul a fost că animalele au devenit lente, iar ecolocația lor a fost afectată, asemănător cu felul în care oamenii în stare de ebrietate au vorbirea îngreunată. Concluzia a fost că liliecii care consumă fructe fermentate riscă mai des să se lovească de obstacole.

Descoperiri legate de alimentație

Mâncarea a fost o temă centrală în ediția din 2025 a premiilor. O echipă a câștigat premiul pentru pediatrie, demonstrând că bebelușii sug mai mult atunci când mamele consumă usturoi, ceea ce influențează gustul laptelui matern. Un grup de cercetători italieni a primit premiul pentru fizică, după ce a explicat fenomenul de „aglomerare” neplăcută care apare în prepararea pastelor cacio e pepe.

Alți specialiști au descoperit că șopârlele curcubeu din Togo preferă în mod exagerat pizza „quattro formaggi”, chiar și atunci când li se oferă alternative, ceea ce le-a adus premiul pentru nutriție.

Invenții insolite și psihologie surprinzătoare

Premiul pentru inginerie a mers la cercetătorii indieni care au conceput un suport pentru pantofi capabil să neutralizeze mirosul încălțămintei sportive. Dispozitivul, mai degrabă o cutie de carton, folosea o lampă UV pentru a elimina bacteriile responsabile de miros, dar în unele cazuri ardea și pantofii.

În psihologie, premiul a recompensat studiile care au arătat că oamenii cărora li se spune că au o inteligență peste medie ajung să creadă acest lucru și devin predispuși la laude exagerate.

Vacile cu dungi și un doctor obsedat de unghii

În Japonia, Dr. Tomoki Kojima de la National Agriculture and Food Research Organization a câștigat premiul pentru biologie. Echipa sa a arătat că vacile vopsite cu dungi negre, asemănătoare celor de zebră, au suferit mult mai puține mușcături de muște. „Nu-mi venea să cred. Am crezut că visez”, a spus cercetătorul.

Premiul pentru literatură a fost acordat postum doctorului William Bean de la Universitatea din Iowa. Acesta a documentat timp de 35 de ani creșterea unghiilor de la mâini și de la picioare. Fiul său, Bennett, a mărturisit că întreaga familie a fost implicată în proiect. „Era interesat de lume, iar noi făceam parte din ea”, a spus Bennett pentru The Guardian. „Ar fi iubit acest moment și l-ar fi transformat într-un discurs de acceptare perfect. Ar fi spus: «În sfârșit, recunoaștere!»”.

