Câți bani a primit Shakira pentru show-ul de la finala Cupei Mondiale. Puțini s-ar fi așteptat la asta

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 20:05

Finala Cupei Mondiale 2026 nu a rămas în istorie doar prin duelul pentru trofeu, ci și printr-o premieră absolută. FIFA a organizat pentru prima dată un spectacol muzical în pauza unei finale mondiale, transformând cele 11 minute dintre reprize într-un eveniment urmărit de sute de milioane de oameni.

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