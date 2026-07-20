Câți bani a primit Shakira pentru show-ul de la finala Cupei Mondiale. Puțini s-ar fi așteptat la asta

Finala Cupei Mondiale 2026 nu a rămas în istorie doar prin duelul pentru trofeu, ci și printr-o premieră absolută. FIFA a organizat pentru prima dată un spectacol muzical în pauza unei finale mondiale, transformând cele 11 minute dintre reprize într-un eveniment urmărit de sute de milioane de oameni.
Toate privirile s-au îndreptat spre Shakira, una dintre cele mai apreciate artiste asociate de-a lungul anilor cu competițiile FIFA. Deși numele ei s-a aflat în centrul spectacolului, surpriza a venit după finalul evenimentului, când au apărut informații despre suma pe care a încasat-o pentru prestația de pe scena amplasată pe MetLife Stadium.
Primul show din istoria unei finale de Cupă Mondială
Pe 19 iulie, arena MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey, a găzduit primul spectacol organizat vreodată în pauza unei finale de Cupă Mondială.
FIFA a pregătit un show de 11 minute inspirat de celebrul model al Super Bowl-ului american, dorind să transforme cel mai important meci al competiției într-un eveniment de divertisment cu impact global.
Pentru această premieră au fost anunțați Shakira, Madonna, Justin Bieber și trupa BTS, într-o producție gândită să atragă atât iubitorii fotbalului, cât și publicul pasionat de muzică.
Shakira a fost vedeta serii
Artista columbiană, în vârstă de 49 de ani, a fost figura centrală a spectacolului.
Nu era pentru prima dată când Shakira colabora cu FIFA, după succesul uriaș al piesei „Waka Waka”, imnul Campionatului Mondial din 2010.
În cadrul show-ului din finala Cupei Mondiale 2026, cântăreața a interpretat mai multe dintre cele mai cunoscute hituri ale sale, iar prestația, costumele și energia afișată pe scenă au fost printre cele mai comentate momente ale serii.
Cât a încasat Shakira pentru spectacol
Deși mulți s-au așteptat la un onorariu de ordinul milioanelor de dolari, realitatea a fost cu totul alta.
Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Shakira nu a primit niciun onorariu pentru participarea la show-ul organizat de FIFA.
Nici membrii trupei BTS nu au fost remunerați pentru prestația lor.
Sursele citate arată că FIFA nu a prevăzut un buget destinat plății artiștilor, iar aceștia au acceptat invitația datorită expunerii uriașe oferite de cel mai urmărit eveniment sportiv din lume.
Pentru vedete, apariția în fața unei audiențe globale reprezintă o oportunitate de promovare care poate valora mai mult decât orice contract de concert.
Madonna și Justin Bieber nu au mai urcat pe scenă
Deși au fost anunțați inițial în programul spectacolului, Madonna și Justin Bieber nu au mai participat la eveniment.
Până în prezent nu au fost oferite explicații oficiale privind retragerea celor doi artiști, fiind vehiculate doar ipoteze legate de probleme logistice, diferențe de viziune artistică sau modificări de ultim moment.
În aceste condiții, show-ul a fost susținut în principal de Shakira și BTS.
Pentru Justin Bieber, care revenise recent pe scenă după problemele de sănătate din ultimii ani, apariția ar fi reprezentat un moment important al revenirii sale. Madonna, în vârstă de 67 de ani, fusese și ea inclusă în lista inițială a artiștilor, însă nu a mai evoluat în fața publicului.
De ce au acceptat artiștii să cânte fără bani
FIFA a mizat pe impactul global al competiției și pe vizibilitatea pe care o oferă un asemenea eveniment.
Show-ul a fost transmis în direct în întreaga lume și a fost urmărit de o audiență estimată la peste un miliard de telespectatori.
Chiar dacă artiștii nu au fost plătiți pentru cele 11 minute petrecute pe scenă, apariția la un asemenea eveniment le oferă o promovare uriașă, cu efecte importante asupra imaginii și carierei lor.
Cum a fost primit spectacolul
Inițiativa FIFA de a introduce un show în pauza finalei a fost apreciată de public, iar prestația Shakirei s-a aflat printre cele mai lăudate momente ale serii.
Absența Madonnei și a lui Justin Bieber a fost remarcată de fani, însă atmosfera a fost întreținută de BTS, care a adus pe scenă energia specifică fenomenului K-pop.
Prin această premieră, FIFA a deschis un nou capitol în istoria Cupei Mondiale, adăugând o componentă de divertisment inspirată de modelul Super Bowl.