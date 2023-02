În Sala Mare a Operei din Timişoara, în timp ce concertul era în plină desfășurare și un artist cânta pe scenă în cadrul galei de deschidere a programului Capitală Culturală Europeană, s-a făcut beznă.

"A fost foarte, foarte interesant. Trebuie sa spun ca in 2007 la ceremonia de deschidere a picat curentul. A picat curentul dar in perioada unui concert care oricum era cu lumini si la inceput toata lumea a crezut ca face parte din spectacol apoi ne am dat seama ca a picat curentul apoi a si revenit curentul. Eu o iau ca pe un semn bun ca va fi un an de succes cum a fost 2007", a spus primarul Timisoarei, Dominic Fritz.

Prezent la marele eveniment a fost și premierul României, Nicolae Ciucă.

"Chiar nu stiu ce s-a intamplat. Efectiv s-a intamplat. Este o chestiune de pregatire tehnica a evenimentului", a spus premierul Nicolae Ciuca.

Orașul Timișoara a mai avut probleme cu iluminatul. În urmă cu o săptămână, actorii Teatrului Naţional Timişoara au jucat o piesă la lumina telefoanelor spectatorilor, din cauza unei pene de curent.