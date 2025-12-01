Rețeta pe care o recomandă Mihaela Bilic

„Vă mai amintiți de supa cremă de ciuperci sau de ciupercile din conservă, cu maioneză și usturoi? Există gusturi care ne duc înapoi în trecut, e un fel de nostalgie alimentară…

Există nenumărate feluri de mâncare care conțin ciuperci, am să enumăr doar câteva dintre ele, ca să vă fac poftă și să vă apucați de gătit.

Ciuperci umplute cu brânză, ficăței sau ierburi aromate și usturoi;

• Rizotto sau paste cu ciuperci, smântână și parmezan;

• Ouă ochiuri cu costiță/cârnați și ciuperci;

• Tocăniță de ciuperci cu mărar și mămăligă;

• Pizza cu ciuperci, bacon și ardei gras;

• Ciuperci la tigaie, trase în unt, puse peste salată sau garnitură pentru carne, pește sau pui;

• Ciuperci pane, rumenite în crustă crocantă, în loc de șnițel”, sunt recomandările medicului nutriționist.

„Folosiți-le cum vă place, cu ciuperci nu greșiți niciodată!”

„Deși conțin doar 2% proteine, multă lume consideră că ciupercile sunt o alternativă pentru carne. Gustul seamănă, dar nu satură la fel. De la champignon de Paris la gălbiori, ghebe, hribi sau pleurotus, toate sunt delicioase — sunt sursă naturală de umami! Folosiți-le cum vă place, cu ciuperci nu greșiți niciodată!”, a conchis medicul nutriționist în postarea sa de pe Instagram.