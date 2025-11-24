Marea problemă este că aceste alimente nu se regăsesc neapărat în mod vizibil în farfurie. Ele sunt integrate în majoritatea produselor din comerț și, fără să ne dăm seama, devenind omniprezente în alimentația zilnică, remarcă Mihaela Bilic.

Unul dintre acestea este porumbul, din boabele căruia se fac inclusiv agenți de îndulcire și de textură, alcool, bere, băuturi răcoritoare, biscuiți, amelioratori de gust și pâine:

„Așa cum uleiul de palmier este sursa de grăsimi din alimente, porumbul a devenit principala sursă de glucide, înlocuind până si zahărul din mâncare, (…).

Puține sunt alimentele care nu contin amidon modificat de porumb, dextroză sau sirop de glucoză/fructoză din porumb. De la micul dejun la cină, de la pâine la desert, ingerăm constant câte o doză de porumb. Si dacă nu apare direct în farfuriile noastre, tot porumb înseamnă si puii sau purcelușii crescuți intensiv”, a precizat specialistul.

Soia, proteina cu grăsimi ascunse

Un alt aliment menționat de Mihaela Bilic este soia, unul dintre cele mai consumate alimente în perioada postului. Specialista dezvăluie că, în acest caz, pericolul poate să vină din conținutul său ridicat de grăsimi:

„După lipide si glucide, a venit rândul proteinelor să aibă un substitut ieftin și rentabil - soia este planta «miracol», care produce o tonă de proteine la hectar și nu are nevoie de îngrășăminte. Ce s-a neglijat intenționat din comunicarea către populație este conținutul mare de grăsime din soia: 20% lipide și 30-40% proteine”, a adăugat ea.

Mihaela Bilic spune că, oricât de mult ar fi promovat ca înlocuitor, acest aliment nu poate fi similar cărnii și laptelui din punct de vedere nutrițional: „Soia nu poate fi similară cărnii si laptelui d.p.d.v. nutrițional, iar jumătate din culturile de soia sunt modificate genetic”, a menționat specialista.

Secretul sănătății de fier

Pentru o stare de sănătate excelentă, Mihaela Bilic îndeamnă la cumpătare și varietate:„Cheia sănătății este diversitatea, puțin din toate e secretul unui organism în echilibru cu mediul în care trăiește. Un echilibru care astazi e pus în pericol, de vreme ce nutrienții pe care îi consumăm au ajuns să provină din câteva plante.

Porumbul, soia, grâul și orezul furnizează ele singure peste jumatate din caloriile zilnice, în vreme ce câteva zeci de plante (sub 30) furnizează aproape toate substanțele nutritive din farfuriile noastre.

Nu mai suferim de foame, însă monotonia și-a pus amprenta pe viața noastră. Am pierdut culoarea de pe câmpuri, dar și pe cea din obraji, am devenit cenușii și triști”, a încheiat ea.