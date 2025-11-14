Mihaela Bilic a revenit pe conturile sale de socializare cu o nouă recomandare, de data aceasta referitoare la alimentația în timpul postului. De asemenea, a vorbit despre importanța și beneficiile postului și renunțarea la alimentele de origine animală.

Medicul susține că postul este o metodă de curățare a organismului și regenerare a acestuia.

"Ce mâncăm în post?

Azi a început Postul Crăciunului! Care sunt beneficiile postului? Prin eliminarea produselor de origine animală și diminuarea cantității de alimente consumate, postul este o metodă de a curăța organismul, îi dă posibilitatea să se regenereze, să se echilibreze, să se repare, să se odihnească."

Nutriționistul a vorbit și care sunt greșelile pe care trebuie să le evităm subliniind faptul că nu trebuie să mâncăm excesiv, de asemenea, să renunțăm la produsele ultraprocesate și de proastă calitate