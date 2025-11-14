Mihaela Bilic a revenit pe conturile sale de socializare cu o nouă recomandare, de data aceasta referitoare la alimentația în timpul postului. De asemenea, a vorbit despre importanța și beneficiile postului și renunțarea la alimentele de origine animală.
Medicul susține că postul este o metodă de curățare a organismului și regenerare a acestuia.
"Ce mâncăm în post?
Azi a început Postul Crăciunului! Care sunt beneficiile postului? Prin eliminarea produselor de origine animală și diminuarea cantității de alimente consumate, postul este o metodă de a curăța organismul, îi dă posibilitatea să se regenereze, să se echilibreze, să se repare, să se odihnească."
Nutriționistul a vorbit și care sunt greșelile pe care trebuie să le evităm subliniind faptul că nu trebuie să mâncăm excesiv, de asemenea, să renunțăm la produsele ultraprocesate și de proastă calitate
"Greșeli care trebuie evitate în post:
Mâncatul excesiv: principiul de bază în post este să nu fii sătul, să mănânci cât să supraviețuiești; obiectivul nu este să te îndopi cu produsele permise (“de dulce”), ci să experimentezi senzația de foame.
Consumul de produse ultraprocesate, de proastă calitate: ca să fie benefic pentru sănătate, în post trebuie consumate alimente cât mai simplu preparate, cât mai puțin procesate. Evitați prăjelile, produsele de patiserie, tot ce este ambalat, bogat în soia și grăsimi vegetale; încercați să gătiți mâncăruri simple, din ingrediente proaspete (ciorbe, ghiveci de legume).
Excesul de dulciuri: postul religios nu interzice zahărul, care este principalul vinovat pentru creșterea stresului oxidativ din organism. Există o mulțime de dulciuri de post care ne îngrașă cu calorii goale și “ruginesc”.
Excesul de sare și de grăsime prezent în alimentele procesate, care solicită metabolismul și mecanismele de detoxifiere. Atenție, în postul religios adevărat este limitat inclusiv consumul de grăsime, zilele cu dezlegare la ulei și vin sunt la fel de rare ca și zilele cu dezlegare la pește."
Bilic susține că trebuie să creștem consumul de origine vegetală și să ne hidratăm corespunzător, dar și să limităm porțiile. De asemenea, pauzele alimentare între mese sunt esențiale, conform specialistului.
"Obiective care trebuie atinse în post:
Creșterea consumului de produse de origine vegetală, în special legume- cu cat mai diferite și mai colorate, cu atât mai bine; pigmenții vegetali sunt fitonutrienți cu beneficii pentru organism.
Hidratarea optimă, care înseamnă consum de apă sub diferite forme: apă cu lămâie, ceai verde, infuzii de plante, zeamă de supă/ciorbă, cafea etc.
Respectarea unor pauze alimentare de 4-5 ore între mese, perioadă în care nu trebuie să mâncăm/ronțăim nimic, ca să-i dăm organismului timp să digere și să proceseze masa anterioară. Postul înseamnă disciplină și foame, este un exercițiu psihologic, nu doar alimentar.
Redimensionarea porților și moderația vizavi de cantitatea de mâncare consumată. Produsele de post mâncate pe săturate duc rapid la îngrășat, din făinoase și grăsime organismul face rapid kilograme în plus. Dacă ții post cu adevărat, nu trebuie să te scoli de la masă cu burta plină!
Prin post dobândim o disciplină și un echilibru, ne impunem reguli și limite alimentare, redescoperim bucuria și plăcerea mâncării după o perioadă în care aceasta ne-a lipsit. Postul înseamnă stăpânire de sine acolo unde, dacă ne lăsăm dominați de instincte, nu ne mai oprim din mâncat. După o perioadă de post este minunat să mâncăm din nou DIN TOATE... dar asta nu înseamnă să mâncăm TOT!!"