„Greutatea ideală… cu toții ne-o dorim, dar ce formulă de calcul folosim? Noțiunea de greutate ideală este subiectivă și se interpretează diferit în funcție de obiectivul urmărit”, scrie Mihaela Bilic.

Nutriționistul explică faptul că formulele existente țin cont de sex, morfologie și masa osoasă, însă nu includ factori importanți precum vârsta sau condiția fizică.

„Din punct de vedere al sănătății greutatea ideală variază în limite foarte largi, în schimb din punct de vedere estetic criteriile sunt mai stricte. Corect ar fi să ne găsim greutatea la care ne simțim bine în pielea noastră și suntem mulțumiți de imaginea pe care o vedem în oglindă”, subliniază ea.

Cum îți calculezi greutatea ideală

Pentru cei care își doresc repere concrete, medicul amintește mai multe formule folosite în calcularea greutății ideale.

„Indicele de masă corporală este singurul indicator aprobat de Organizația Mondială a Sănătății și este valabil doar pentru adulți. Formula de calcul: numărul de kilograme împărțit la înălțimea la pătrat. Valoarea obținută nu înseamnă greutatea ideală, ci o încadrare într-o grupă de risc medical”, explică Mihaela Bilic.

Ea trece apoi în revistă și alte metode populare: „Formula Broca este cea mai simplă și mai rapidă dintre toate, chiar dacă nu ia în considerare nici sexul, nici vârsta, nici compoziția corporală. Cum se calculează? Înălțimea minus 100, adică o persoană de 1,60 ar avea o greutate ideală de 50 kg.”

Pentru mai multă precizie, specialista menționează și formula Lorentz, care diferențiază între bărbați și femei: „O femeie de 1,60 ar avea greutatea ideală de 56 kg, iar pentru un bărbat de aceeași înălțime greutatea ar fi de 58 kg.”

Totuși, cea mai complexă este formula lui Creff, care ia în calcul vârsta și tipul de siluetă.

„Greutatea ideală pentru un individ obișnuit înseamnă înălțimea minus 100 + vârsta împărțită la 10, totul înmulțit cu 0,9. O persoană de talie medie cu înălțimea de 1,60 și vârsta de 40 ani are o greutate ideală de 58 kg indiferent de sex. În schimb, dacă ne dorim o siluetă firavă, greutatea ideală ar fi 52 kg, iar pentru silueta masivă ajungem la 63 kg”, mai spune Mihaela Bilic.

„Silueta este un mijloc de afirmare socială”

În final, Mihaela Bilic subliniază că scopul acestor formule nu este esteticul, ci sănătatea.

„Chiar dacă avem o greutate optimă din punct de vedere al sănătății, s-ar putea să nu fim mulțumiți de silueta noastră. Noțiunea de greutate ideală se vrea un parametru care ne încadrează într-o anumită categorie de factori de risc pentru sănătate.”

Totuși, ea atrage atenția că imaginea și presiunile sociale pot cântări la fel de mult ca numărul de kilograme.

„Dincolo de sănătate, silueta este un mijloc de afirmare socială, domeniu în care niciodată nu ești prea slab. Imaginea este la putere, iar exigențele din viața reală și virtuală sunt mai dure decât cele medicale. Degeaba ești sănătos dacă nu ești bine în pielea ta, iar asta nicio formulă de calcul n-o poate rezolva!”, a conchis medicul.