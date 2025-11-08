Cu toții ne dorim o viață cât mai îndelungată, pe care să o petrecem alături de rude și de prieteni. Iar câteva schimbări minore în stilul de viață pot ajuta organismul să funcționeze mult mai bine și mai eficient, lucru care se va traduce printr-o speranță de viață mult mai ridicată. Iar trei băuturi banale ar putea fi foarte importante pentru cei care încearcă să trăiască cât mai mult!

Mai precis, este vorba despre apă, cafea și ceai, care pot adăuga ani întregi la speranța de viață. Iar partea cea mai bună este faptul că mulți oamerni deja consumă aceste trei băuturi de-a lungul zilei!

Cele trei băuturi importante pentru longevitate

Cercetătorii britanici au ajuns la concluzia că apa, ceaiul și cafeaua pot fi utile pentru longevitate, iar cercetările lor au fost publicate recent în „Jurnalul britanic pentru nutriție”. Potrivit Real Simple, specialiștii au observat că cea mai mică rată de mortalitate a fost înregistrată la persoanele care beau 7 – 8 căni din cele trei băuturi, de-a lungul zilei.

Alte studii mai vechi au analizat beneficiile individuale pe care cafeaua și ceaiul le pot avea. Însă, de această dată, experții au analizat și modul în care aceste băuturi influențează corpul împreună.

Sunt trei băuturi foarte populare

Specialiștii din Marea Britanie au observat că o combinație de cafea și ceai poate reduce riscul de boli cardiovasculare, respiratorii sau digestive. Hidratarea cu apă este cea mai importantă, iar efectele benefice oferite de cafea și ceai oferă, apoi, o mână de ajutor organismului.

Cele trei băuturi oferă avantaje diferite, care, împreună, pot fi foarte utile pentru sănătate. Experții spun că trebuie să începem ziua cu apă, iar apoi putem bea 2 – 3 căni de cafea. La ore mai târzii, putem apela la 2 – 3 căni de ceai verde sau negru.

Sursă text: Click.ro