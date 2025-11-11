Plăcinta cu iaurt, preferata Mihaelei Bilic

Ea a precizat că îi place să mănânce plăcintă cu iaurt, un preparat de care a auzit de curând:

„Care e cea mai surprinzătoare plăcintă? Plăcinta cu iaurt! Când eram copil știam că există plăcintă cu brânză, cu mere, cu dovleac... dar nu și cu iaurt! Nu știu dacă ea a apărut din sărăcie, pe vremurile când făceam șnițel din parizer sau prăjitură Inka, dar știu că e o invenție tare bună”, a scris Mihaela Bilic pe Instagram.

Nutriționista folosește la pregătirea plăcintei câteva ingrediente simple și îi încurajează pe cei care gătesc să urmeze rețeta ei:

„Cu un pachet de foi de plăcintă, o găletușă de iaurt gras și 6 ouă poți deveni o gospodină desăvârșită, care să-și răsfețe prietenii sau familia cu o plăcintă bine rumenită. Vă promit că nu e cremă mai fină decât iaurtul coagulat cu ou! Iar zahărul merită pus la sfârșit, sub forma unui sirop, cât să îndulcească doar un pic compoziția. Iar data viitoare o să-i pun și stafide, nu are ce să fie greșit! P. S. Obligatoriu să o tăiați înainte să o băgați în cuptor!”, a adăugat doctorul.

Cum pregătești pas cu pas plăcinta cu iaurt după rețeta Mihaelei Bilic

Ingrediente

- 1 pachet foi de plăcintă

- Iaurt 10% grăsime

- 6 ouă

- Zahăr

- Stafide

- Ulei

Mod de preparare

- Într-un bol, amestecă iaurtul cu ouăle până obții o cremă omogenă;

- Unge tava cu puțin ulei, așază prima foaie de plăcintă și toarnă jumătate din compoziția de iaurt;

- Adaugă o altă foaie, apoi restul compoziției și stafidele;

- Acoperă cu ultima foaie de plăcintă și unge ușor deasupra cu puțin ulei sau gălbenuș de ou;

- Pune plăcinta la cuptorul preîncălzit la 180°C, timp de 30-40 de minute, până se rumenește;

- După ce este gata, adaugă puțin sirop de zahăr.