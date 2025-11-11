Desertul preferat al Mihaelei Bilic. Rețeta pe care o recomandă nutriționistul

Doctorul Mihaela Bilic a dezvăluit cum se răsfață atunci când simte nevoia de alimente dulci. Rețeta desertului este simplă, cu ingrediente ușor de găsit. Iată care este recomandarea nutriționistului.

Plăcinta cu iaurt, preferata Mihaelei Bilic

Ea a precizat că îi place să mănânce plăcintă cu iaurt, un preparat de care a auzit de curând:

Care e cea mai surprinzătoare plăcintă? Plăcinta cu iaurt! Când eram copil știam că există plăcintă cu brânză, cu mere, cu dovleac... dar nu și cu iaurt! Nu știu dacă ea a apărut din sărăcie, pe vremurile când făceam șnițel din parizer sau prăjitură Inka, dar știu că e o invenție tare bună”, a scris Mihaela Bilic pe Instagram.

Nutriționista folosește la pregătirea plăcintei câteva ingrediente simple și îi încurajează pe cei care gătesc să urmeze rețeta ei:

Cu un pachet de foi de plăcintă, o găletușă de iaurt gras și 6 ouă poți deveni o gospodină desăvârșită, care să-și răsfețe prietenii sau familia cu o plăcintă bine rumenită. Vă promit că nu e cremă mai fină decât iaurtul coagulat cu ou! Iar zahărul merită pus la sfârșit, sub forma unui sirop, cât să îndulcească doar un pic compoziția. Iar data viitoare o să-i pun și stafide, nu are ce să fie greșit! P. S. Obligatoriu să o tăiați înainte să o băgați în cuptor!”, a adăugat doctorul. 

Cum pregătești pas cu pas plăcinta cu iaurt după rețeta Mihaelei Bilic

Ingrediente

- 1 pachet foi de plăcintă

- Iaurt 10% grăsime

- 6 ouă

- Zahăr

- Stafide

- Ulei

Mod de preparare

- Într-un bol, amestecă iaurtul cu ouăle până obții o cremă omogenă;

- Unge tava cu puțin ulei, așază prima foaie de plăcintă și toarnă jumătate din compoziția de iaurt;

- Adaugă o altă foaie, apoi restul compoziției și stafidele;

- Acoperă cu ultima foaie de plăcintă și unge ușor deasupra cu puțin ulei sau gălbenuș de ou;

- Pune plăcinta la cuptorul preîncălzit la 180°C, timp de 30-40 de minute, până se rumenește;

- După ce este gata, adaugă puțin sirop de zahăr. 

O postare distribuită de Mihaela Bilic (@doctorbilic)