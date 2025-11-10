Produsele dulci de patiserie

De obicei, grăsimile folosite la prepararea acestor alimente sunt uleiuri vegetale rafinate sau margarină, care pot cauza inflamație sistemică, inclusiv cerebrală. Glutenul prezent în făina albă poate perturba echilibrul florei intestinale și provoca inflamații la persoanele sensibile. De asemenea, studiile au arătat că zahărul consumat în exces crește riscul de a dezvolta demență, susțin specialiștii!

Pâinea și pastele

Carbohidrații rafinați precum pâinea și pastele nu afectează doar silueta, ci și sănătatea creierului. Pentru a reduce expunerea la această substanță nocivă, specialistii recomandă evitarea pâinii și a pastelor convenționale care conțin grâu.

Agenţia Internaţională pentru Cercetarea Cancerului a inclus glifosatul pe lista substanțelor „probabil cancerigene pentru om”. Totuși, în ciuda disputelor publice și a dezbaterilor științifice, Comisia Europeană a decis, în 2023, să prelungească autorizația de utilizare a acestui erbicid cu încă zece ani pe teritoriul Uniunii Europene.

Chipsurile

Nu ar trebui să fie o surpriză că chipsurile din cartofi vin cu riscuri pentru sănătate, inclusiv pentru cea a creierului. Acestea sunt foarte sărate și, surprinzător, unele pot conține zahăr.

De altfel, unii cercetători au numit boala Alzheimer „diabet de tip 3” după ce studiile au arătat că rezistența la insulină și metabolismul dezechilibrat al glucozei în creier contribuie la pierderea memoriei și la declinul cognitiv.

Cerealele rafinate pentru micul dejun

Multe cereale pentru micul dejun sunt promovate ca opțiuni sănătoase, dar realitatea este că pot avea efecte nocive asupra creierului. „Majoritatea sunt bogate în zahăr, ceea ce va crește insulina și riscul de diabet de tip 2 în timp”, subliniază dr. Love.

Pe lângă zahăr, multe cereale sunt obținute din grâu, care conține gluten, iar acesta crește inflamația și riscul de Alzheimer sau de alte afecțiuni inflamatorii. Combinația de zahăr și gluten face din cerealele pentru micul dejun o alegere nepotrivită pentru sănătatea creierului.

Uleiurile din semințe

În restaurante și fast-food-uri, se gătește de obicei cu uleiuri rafinate precum cel de rapiță sau de floarea-soarelui. „Aceste uleiuri din semințe sunt surse de grăsimi nocive”, spune dr. Sandison.

Creierul are nevoie de echilibru între grăsimile Omega 3 și Omega 6 pentru a funcționa corect. Uleiurile rafinate din semințe conțin cantități foarte mari de Omega 6. Excesul de Omega 6 poate duce la inflamații cronice în organism, inclusiv cerebrale. Inflamația persistentă contribuie la declinul cognitiv și bolile neurodegenerative.

Când gătești acasă, alege să folosești grăsimi bune precum cele din uleiurile de cocos, avocado și măsline, recomandă medicul.

Băuturile dietetice

Deși sunt prezentate ca alternative sănătoase la băuturile cu zahăr, sucurile diet nu sunt neapărat mai bune pentru creier, scrie Medicool.ro