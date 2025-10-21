Măștile cu dovleac nu sunt o noutate în lumea skincare, dar cercetările recente le confirmă eficacitatea. Vitamina A promovează reînnoirea celulelor pielii, vitamina C protejează împotriva radicalilor liberi și luminează tenul, iar enzimele îndepărtează celulele moarte fără a deteriora stratul protector al pielii. Astfel, dovleacul este potrivit atât pentru pielea sensibilă, cât și pentru cea matură, scrie Click.

Ingrediente naturale care fac minuni

Dovleacul conține alfa-hidroxiacizi naturali (AHA), care acționează ca un exfoliant chimic ușor. Acești acizi dizolvă legăturile dintre celulele moarte, permițând pielii proaspete să iasă la suprafață.

De asemenea, dovleacul este bogat în:

Zinc, care ajută la reglarea producției de sebum și reduce apariția petelor, ideal pentru tenul gras sau mixt.

Vitamina E, ce protejează membranele celulare și previne uscarea pielii.

Beta-caroten, antioxidant natural care conferă strălucire sănătoasă și protejează pielea de factorii externi, precum vântul și aerul uscat.

Această combinație curăță, hrănește, hidratează și protejează pielea în mod natural.

Cum să faci acasă o mască de dovleac

Ingrediente:

2 linguri de dovleac fiert și răcit

1 linguriță de miere

1 linguriță de iaurt simplu

Instrucțiuni:

Pasează dovleacul fiert până obții o pastă fină. Adaugă mierea și iaurtul și amestecă bine. Aplică masca pe pielea curată a feței și las-o 10–15 minute. Clătește cu apă călduță și usucă ușor prin tamponare.

Se recomandă utilizarea măștii o dată sau de două ori pe săptămână. După aplicare, pielea devine moale, fermă și uniform colorată.