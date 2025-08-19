În toate timpurile problema frumuseții a constituit pentru femei una dintre principalele preocupări, astfel recurgând la diverse trucuri de înfrumuseţare. Pentru femeia modernă a devenit o necesitate curentă sau mai bine zis o obligație socială, fiind simultană cu grija pentru sănătate.

Trucuri de înfrumusețare cu produse lactate

Laptele a fost printre primele produse folosite în cosmetică și este în continuare folosit cu succes, alături de alte produse lactate.

Iată câteva trucuri de înfrumuseţare ce constă în măști pe bază de produse lactate.

1. Pentru curățirea tenului seboreic se recomandă laptele crud amestecat cu zeamă de lămâie. Prin această mască tenul devine mat și transparent.

2. Caimacul de lapte proaspăt poate fi folosit cu succes pentru împrospătarea și înviorarea tenului. Caimacul se întinde pe față și se lasă până când se usucă, apoi se spală fața cu lapte.

3. Pentru curățirea și tonificarea tenului uscat, preparați un amestec format din:

3 linguri de frișcă proaspătă;

1 gălbenuș de ou;

1 lingură de alcool de 40 grade;

2 linguri de lămâie.

Se amestecă toate și se fricționează fața cu o dischetă cu acest amestec.

4. Pentru hrănirea și hidratarea tenului se amestecă o lingură de brânză proaspătă cu o lingură de miere. Amestecați până ce se obține o pastă care se aplică pe față și se menține 15 minute, apoi se clătește fața cu infuzie de mușețel.