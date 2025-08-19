1. Ceai de ginkgo biloba

Ginkgo biloba este una dintre cele mai cunoscute plante pentru sustinerea circulatiei periferice si a functiilor cognitive. Aceasta imbunatateste fluxul sangvin prin dilatarea vaselor si reducerea vascozitatii sangelui, potrivit unui studiu publicata in Journal of Cardiovascular Pharmacology.

2. Ceai de ghimbir

Ghimbirul are proprietati antiinflamatoare si vasodilatatoare, care pot imbunatati circulatia si pot preveni formarea cheagurilor de sange. Este recomandat mai ales in anotimpul rece pentru incalzirea extremitatilor.

3. Ceai de paducel

Paducelul este recunoscut pentru efectul sau benefic asupra inimii si vaselor de sange. Sustine circulatia coronariana si are actiune tonica asupra muschiului cardiac.

4. Ceai de rozmarin

Rozmarinul stimuleaza circulatia periferica si are un efect usor de stimulare a sistemului nervos. Este folosit traditional pentru combaterea senzatiei de frig in maini si picioare.

5. Ceai de coada-calului

Cercetarile arata ca aceasta planta contribuie la intarirea peretilor vasculari si are efect diuretic, ajutand astfel la reducerea retentiei de apa si imbunatatirea circulatiei.