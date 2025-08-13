1. Vindeca rani

Legumele din familia cruciferelor, ca varza si broccoli, contin metionina, un aminoacid esential necesar in procesul de regenerare si crestere a tesuturilor. Astfel, pansarea ranilor cu frunze de varza usor oparite combate infectia si inflamatia si grabeste vindecarea, scrie viataverdeviu.ro

Acidul continut de acestea previne otravirea cu Tylenol si cupru, trateaza afectiunile de ficat si poate fi folosit ca remediu pentru depresie, alcoolism, alergii, astm, schizofrenie si Parkinson.

2. Amelioreaza durerea de cap

Varza este bogata in vitaminele C si K, folat, potasiu, calciu, magneziu, fosfor si fier.

Aceste ingrediente actioneaza impreuna si pot preveni durerea de cap cauzata de o carenta nutritiva, in special cefaleea.

Metionina promoveaza si detoxifierea, legandu-se de metale grele precum plumb si mercur si ajutand la eliminarea acestora din corp. Acest lucru imbunatateste functionarea metabolismului si previne aparitia durerii de cap asociate cu acumularea de toxine.

3. Inlatura durerile asociate cu alaptarea

Centrul International al Hranirii la San din SUA recomanda mamelor utilizarea verzei pentru diminuarea angorjarii sanilor si reglarea volumului de lapte. Se strivesc frunze verzi de varza cruda cu ajutorul unui sucitor, pentru a lua mai usor forma sanului.

Se lasa 20 minute pe san, de doua ori pe zi, intre alaptari sau extrageri ale laptelui cu pompa. Se poate folosi varza si dupa alaptare si se lasa pe san pana se vestejesc.

Rob Hicks, medic generalist, recomanda tinerelor mame frunze reci de varza, direct de la frigider, pentru calmarea sanilor umflati si durerosi si frunze usor oparite pentru durerile menstruale sau post natale.

4. Regleaza functionarea glandei tiroide

Desi consumul de crucifere poate interactiona cu functionarea hormonilor, practicienii de medicina traditionala spun ca aplicarea unor comprese cu frunze de varza pe glanda tiroida in timpul noptii poate echilibra hormonii tiroidieni.

5. Reduc umflaturile

O practica veche si in Romania si care da rezultate foarte buna este de a folosi compresele cu frunze de varza pentru articulatii dureroase si inflamate. Varza si alte legume crucifere contin glucosinolat, un compus antiinflamator, care combate cancerul.

Cum se folosesc frunzele de varza

Se inlatura nervura frunzei pentru ca aceasta sa se poata mula mai usor pe piele.

Se aseaza frunza pe un tocator, pe o folie de plastic.

Se pune frunza intre doua fasii de prosop de hartie si se bate cu ajutorul unui ciocan de carne pentru a activa compusii activi din varza.

Se iau frunzele si se aplica direct pe locul dureros, folosind folia de plastic pentru a o fixa.

In cazul durerilor acute, se aseaza si o compresa rece peste frunze si se fixeaza cu un prosop sau o fasa.

Varza se poate folosi si pentru reducerea umflaturilor cauzate de edem. Pentru a fi utilizata in acest scop frunzele se curata bine, se usuca, se tin la frigider si se aplica pe zona dureroasa pentru a absorbi lichidul in exces. Se lasa pana devin pline de lichid, apoi se repeta tratamentul cu frunze proaspete pana cand simptomele cedeaza, scrie aceeași sursă.