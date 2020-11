”Legile Puterii”. Ministrul Mediului anunță creșterea bugetului pentru stațiile de încărcare a mașinilor electrice în București - VIDEO

Întrebat cum poate fi rezolvată problema poluării din București, eventual dacă prin introducerea vreunei taxe, ministrul Mediului a spus că cea mai bună variantă este trecerea la mașini electrice.

”Nu vom impune nicio taxă, actuala guvernare a stabilit că nu împovărăm românii cu noi taxe. Simpla taxare nu rezolvă problema. Ce poate rezolva e trecerea de la combustia convențională, la mașini electrice, mă refer la transportul în comun, autoturisme. În 2020, s-au rezervat peste 4.600 de mașini electrice, poate și pentru că dăm cea mai mare primă din UE, 45.000 de lei pentru o mașină electrică (...)

Anul acesta, 40% au fost rezervate de bucureșteni. Asta înseamnă că mii de bucureșteni au renunțat la mașini diesel sau benzină în favoarea unei mașini electrice. Azi am vorbit cu Primarul General și am prelungit finanțarea pentru Bucuresti, care expirase la 30 octombrie și în legătură cu care doamna Firea nu a binevoit să aplice pentru statii de încărcare. Am alocat 23 de milioane de lei pentru stații de încărcare pentru autorismele electrice, pentru a încuraja achiziționarea”, a spus Mircea Fechet, la Realitatea Plus.