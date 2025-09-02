Pe lângă diete stricte, folosite deopotrivă de femei și de bărbați pentru a slăbi, există și alte modalități care pot reduce numărul de calorii pe care le vom consuma zilnic. Una dintre cele mai neașteptate astfel de metode este adăugarea condimentelor picante în mâncare.

Un studiu efectuat de către Universitatea Penn State din Statele Unite a arătat că o creștere a nivelului de iuțeală din alimente determină oamenii să mănânce mai puțin.

”Experții americani au folosit ardei iute uscat pentru a condimenta două feluri de mâncare populare, chili cu carne de vită și chicken tikka masala. Nu mai puțin de 130 de adulți au servit aceste preparate, în două variante: una mai blândă, iar cealaltă mai picantă. Comportamentul din timpul mesei al participanților la acest studiu a fost înregistrat cu atenție de către specialiști. Aceștia au dorit să observe cantitatea de mâncare consumată, viteza de consum, durata mesei cât și mărimea și frecvența mușcăturilor”, scrie Click.

În mod surprinzător, rezultatele studiului au arătat că cei care au consumat variantele mai iuți au mâncat mai încet, iar acest lucru a rezultat într-un consum mai mic de calorii. Iar această modificare nu a afectat deloc plăcerea față de mâncare.