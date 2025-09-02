Mai multe proteine vegetale

Cercetătorii care studiază Zonele Albastre au ajuns la concluzia că o alimentaţie predominant vegetariană joacă un rol esenţial în creşterea duratei şi calităţii vieţii.

Buettner a revizuit 150 de anchete alimentare efectuate în ultimii 80 de ani şi a observat că, în medie, mai mult de 90% din aportul lor alimentar provine din carbohidraţi complecşi – alimente vegetale neprocesate, cum sunt: cerealele integrale, legumele, verdeaţa, fasolea şi tuberculii (cartofii dulci).

Mese pregătite acasă

Doar patru sau cinci feluri de mâncare bogate în ingrediente neprocesate şi vegetale sunt suficiente pentru a fi pe drumul cel bun către o alimentaţie care să te ajute să atingi vârsta de 100 de ani.

Alegând să găteşti acasă, ai control total asupra ingredientelor şi asupra modului în care sunt preparate, dar este şi o activitate plăcută şi relaxantă, care te conectează cu familia.

Regula de 80%

Regula 80/20 presupune consumul de alimente sănătoase în proporţie de 80%, rezervând doar 20% dulciurilor sau altor ronţăieli pline de calorii.

Însă pentru locuitorii Zonelor Albastre, această regulă înseamnă să te opreşti din mâncat în momentul în care te simţi 80% sătul, scrie hotnews.ro.

Somnul de după-amiază

Un pui de somn de 20 de minute după-amiaza e o practică pe care Buettner susţine că a adoptat-o şi el. Această siestă poate compensa o oră de somn pierdută şi poate ajuta la menţinerea concentrării pe toată durata zilei.

Mişcarea

Locuitorii Zonelor Albastre integrează mişcarea în rutina lor zilnică prin grădinărit. „Îngrijirea plantelor implică smulgerea buruienilor, udatul, recoltatul – activităţi care te menţin în mişcare,” explică Buettner.

În plus, în loc să stai pe scaun sau pe canapea, poţi încerca să imiţi obiceiurile okinawezilor, care preferă să se aşeze direct pe podea.

Relaxarea

Stresul accelerează îmbătrânirea, poate suprima sistemul imunitar şi poate afecta flora intestinală. Deşi stresul este inevitabil, experţii recomandă să-ţi faci timp pentru activităţi care te relaxează, cum ar fi practicarea respiraţiei profunde în momentele în care te simţi tensionat.

