Mămăliga, alimentul minune

Este recunoscut pentru proprietățile sale astringente, diuretice, antiinflamatoare, tonice și este utilizat ca aliment, dar și ca plantă medicinală dintotdeauna, iar pentru strămoșii noștri a constituit unul dintre alimentele de bază.

Porumbul este bogat in acizi grași nesaturați 90%, conține multe hidrocarburi, amidon, albumine, foarte multe vitamine din grupa B, vitamina E, vitamina K, fier, fosfor, magneziu, zinc, potasiu si fibre, conform Sfatul Medicului.

Porumbul și mălaiul de porumb își păstrează peste 60% dintre proprietățile nutritive, chiar și după fierbere, fiind un aliment ideal care ajută la dimiunuarea nivelului de stres din organism. Este bogat în vitaminele din grupa B, care au un rol deosebit de important asupra bunei funcționări a sistemului nervos, a mușchilor, a inimii și asupra producției de globule roșii.

De asemenea, mai conține vitamina E, cu rol în prevenirea artritei si cu rol de scădere a colesterolului și a riscului de ateroscleroză și infarct. Mai conține și potasiu, care este un element esențial în buna funcționare a mușchilor inimii.

Conform aceleeași surse, gastrita și ulcerul sunt ameliorate prin consumul de mămăligă caldă în loc de pâine. Mălaiul reduce aciditatea, în plus are și un efect calmant, aproape sedativ.

Vitamina A pe care o conține porumbul este un antioxidant natural important, ideal pentru funcționarea corectă a organismului, pentru un metabolism rapid, care contribuie la pierderea în greutate. De asemenea, fiind bogat în fibre reglează tranzitul intenstinal.

Porumbul, elixir pentru sănătate

Mătasea de porumb este întrebuințată pentru detoxifierea organismului, fiind consumată sub formă de ceai.

Mămăliga este recomandată și persoanelor care suferă de diabet zaharat de tip doi. Deoarece acest aliment ajută la reglarea glucozei din sânge, dar și celor care sufera de intoleranță la gluten. Porumbul este un excelent adjuvant in prevenirea cancerului la plămâni.

Contribuie inclusiv la încetinirea procesului de imbătrânire a creierului, datorită conținutului mare de tiamine. Din acest motiv este indicat să fie consumat des, mai ales după vârsta de 60 de ani. De asemenea, protejează vederea și întărește sistemul imunitar.

Femeile însărcinate își pot asigura doza necesară de acid folic, consumând fie porumb fiert, fie mămăligă. De asemenea, poate fi prevenit cancerul de colon prin consumul acestui aliment minune.

sursa: sfatulmedicului.ro