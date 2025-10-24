Secretul ceaiului verde nu stă doar în gustul său aparte, ci mai ales în compoziția chimică ce influențează funcționarea organismului chiar și în momentele de repaus. Gestionarea greutății nu se rezumă doar la dietă și sport, ci este strâns legată și de funcția metabolică – procesul care determină cantitatea de energie folosită de corp și ritmul de ardere a grăsimilor.

Ceaiul verde, accelerator natural al metabolismului

Unul dintre cele mai importante beneficii ale ceaiului verde este capacitatea sa de a accelera metabolismul. Cercetări realizate, inclusiv un studiu în Thailanda, au demonstrat că extractul de ceai verde poate crește consumul zilnic de calorii cu aproximativ 60 – fără niciun efort fizic suplimentar. Practic, efectul este similar cu cel al unei plimbări de 20 de minute, dar fără să te ridici de pe canapea.

Acest efect se datorează conținutului ridicat de catechine – antioxidanți puternici care stimulează termogeneza, procesul prin care organismul consumă energie pentru a-și menține temperatura și funcțiile vitale. Spre deosebire de ceaiul negru, ceaiul verde conține de până la patru ori mai multe catechine, deoarece frunzele sale nu sunt fermentate, ci doar aburite ușor după recoltare, păstrându-și astfel proprietățile naturale.

Câte cești de ceai verde ar trebui să bei zilnic?

Specialiștii în nutriție recomandă 1-2 cești pe zi pentru a beneficia de cantitatea de catechine folosită în studiile clinice. Persoanele care tolerează bine cofeina pot consuma chiar și până la 4 cești. Important este să bei ceaiul verde simplu, fără zahăr, lapte sau alți aditivi, pentru a nu diminua efectele benefice.

De asemenea, este recomandat să fie consumat pe parcursul zilei, evitând orele târzii din cauza conținutului de cofeină.

Alte beneficii importante ale ceaiului verde