Secretul ceaiului verde nu stă doar în gustul său aparte, ci mai ales în compoziția chimică ce influențează funcționarea organismului chiar și în momentele de repaus. Gestionarea greutății nu se rezumă doar la dietă și sport, ci este strâns legată și de funcția metabolică – procesul care determină cantitatea de energie folosită de corp și ritmul de ardere a grăsimilor.
Ceaiul verde, accelerator natural al metabolismului
Unul dintre cele mai importante beneficii ale ceaiului verde este capacitatea sa de a accelera metabolismul. Cercetări realizate, inclusiv un studiu în Thailanda, au demonstrat că extractul de ceai verde poate crește consumul zilnic de calorii cu aproximativ 60 – fără niciun efort fizic suplimentar. Practic, efectul este similar cu cel al unei plimbări de 20 de minute, dar fără să te ridici de pe canapea.
Acest efect se datorează conținutului ridicat de catechine – antioxidanți puternici care stimulează termogeneza, procesul prin care organismul consumă energie pentru a-și menține temperatura și funcțiile vitale. Spre deosebire de ceaiul negru, ceaiul verde conține de până la patru ori mai multe catechine, deoarece frunzele sale nu sunt fermentate, ci doar aburite ușor după recoltare, păstrându-și astfel proprietățile naturale.
Câte cești de ceai verde ar trebui să bei zilnic?
Specialiștii în nutriție recomandă 1-2 cești pe zi pentru a beneficia de cantitatea de catechine folosită în studiile clinice. Persoanele care tolerează bine cofeina pot consuma chiar și până la 4 cești. Important este să bei ceaiul verde simplu, fără zahăr, lapte sau alți aditivi, pentru a nu diminua efectele benefice.
De asemenea, este recomandat să fie consumat pe parcursul zilei, evitând orele târzii din cauza conținutului de cofeină.
Cum să păstrezi sănătatea articulațiilor. Alimente, fructe și legume bune pentru articulații
Alte beneficii importante ale ceaiului verde
- Conține compuși bioactivi sănătoși și este mai mult decât o simplă băutură cu rol de hidratare. Ceaiul verde chinezesc este bogat în polifenoli, care sunt compuși naturali, extrem de benefici pentru sănătate. Au rol de reducere a inflamației și, de asemenea, ajută în combaterea cancerului și al unor boli de piele precum psoriazisul sau dermatita.
- Are în compoziție catechine, care sunt antioxidanți naturali care ajută la prevenirea deteriorării celulelor și oferă și alte beneficii organismului. Acești antioxidanți pot reduce formarea de radicali liberi în organism, protejând celulele de deteriorare. Radicalii liberi contribuie la îmbătrânirea mai rapidă a celulelor, dar și la apariția mai multor tipuri de boli printre care și cancerul.
- Conține, de asemenea, cantități de minerale necesare unui organism sănătos și la menținerea sănătații dentare. Catechinele care să găsesc în ceai inhibă dezvoltarea bacteriei Streptococcus mutans și scade riscul de apariție a cariilor și poate reduce respiratia urât mirositoare.
- Este un excelent tonic, mai ales în combinație cu menta și busuiocul. Astfel că, o ceașcă de ceai, din aceste trei plante combinate, îți va da energie pentru întreaga zi.
- A fost folosit din cele mai vechi timpuri ca un remediu pentru indigestie, depresie și dureri de cap.
- Îmbunătățește funcțiile cerebrale și cognitive ale creierului, în special, capacitatea de memorare, potențează atenția și viteza de reactie.
- Este un ingredient puternic anti îmbătrânire. Consumat în mod frecvent te va menține mai mult timp tânăr. Combate semnele îmbătrânirii, cum ar fi ridurile și liniile fine de pe față. Acesta poate fi atât consumat, cât si aplicat local.
- Scade riscul aparitiei diabetului de tip 2. Studiile au arătat că ceaiul verde chinezesc poate îmbunătăți sensibilitatea la insulină și reduce nivelul de glucoză din sânge.
- Este considerat o alternativă excelentă, naturală, la alte suplimente pentru pierderea în greutate.