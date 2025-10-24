Cele mai bune legume pentru sănătatea articulațiilor

Legumele verzi

Legumele cu frunze, cum ar fi broccoli, spanac, varză de Bruxelles, varză kale, sfecla sunt pline de antioxidanți precum vitaminele A, C și K, care protejează celulele de daunele radicalilor liberi. Aceste alimente sunt, de asemenea, bogate în calciu care întărește oasele.

Broccoli și alte legume crucifere (varză de Bruxelles, varză, bok choy și conopidă) oferă un alt beneficiu – un compus natural numit sulforafan. Cercetările arată că sulforafanul blochează procesul inflamator și ar putea încetini deteriorarea cartilajului în osteoartrită. Și există unele dovezi că dietele bogate în legume crucifere ar putea preveni dezvoltarea artritei reumatoide.

Legumele portocalii



Cartofii dulci, morcovii, ardei și dovleacul își iau culoarea de la carotenoizi precum beta-criptoxantina. Pigmenții vegetali din aceste legume sunt totodată antioxidanți puternici care reduc inflamațiile. Unele cercetări sugerează că alimentele bogate în beta-criptoxantina ar putea reduce riscul de a dezvolta artrită reumatoidă și alte afecțiuni inflamatorii.

Ardeii roșii și verzi

Ardeii, indiferent de culoarea lor, indiferent dacă sunt consumați cruzi sau fierți/copți sunt o sursă abundentă de antioxidanți și de vitamina C. O porție de ardei pe zi scade semnificativ riscul de osteoartrită a genunchiului. Doar o jumătate de cană de ardei gras roșu oferă o rezervă de vitamina C pentru o zi întreagă, reduce inflamația și contribuie astfel la o reducere semnificativă a durerilor.

Ceapă, usturoi, praz și șalotă

Aceste legume înțepătoare și aromate sunt toate membre ale familiei allium și toate sunt bogate într-un tip de antioxidant numit quercetină. Cercetătorii investighează capacitatea potențială a quercetinei de a ameliora inflamația în bolile reumatice care afectează articulațiile și cartilajele. Cepele mai conțin și un compus numit dialil-disulfurină, care poate reduce enzimele care deteriorează cartilajul. Consumă cât mai des ceapă verde sau ceapă uscată în salate pentru a beneficia de proprietățile ei benefice.

Leguminoasele

Fasolea, boabele de soia, năutul și lintea ar trebui să se regăsească cel puțin o dată pe săptămână în dieta ta. Leguminoasele conțin o serie de antioxidanți și polifenoli care combat procesele inflamatoare și care ajută nu doar articulațiile, ci și oasele să rămână sănătoase, deoarece conțin și un procent ridicat de calciu și vitamina D. Antocianinele din leguminoase au și ele un rol important în reducerea inflamației și a durerilor articulare.

Fasolea este importantă deoarece este bogată în proteine, inclusiv aminoacizi importanți care sunt implicați în sinteza colagenului. Aminoacizii regăsiți în fasole sunt: lizina, leucina și valina. Dintre acestea, lizina joacă un rol cheie în sinteza colagenului în corp.