Semnul care trebuie să te trimită la doctor

Este vorba despre un mic loc pe picior unde părul a dispărut iar pielea pare strălucitoare chiar dacă nu v-ați dat cu niciun fel de cremă. Acea strălucire a pielii poate fi provocată de o proastă circulație a sângelui, iar acest lucru este urmat, de multe ori, de un infarct.

De obicei, o piele neobișnuit de fină și de strălucitoare pe picioare poate semnala mai multe probleme de sănătate. De exemplu, acest fenomen poate apărea atunci când grăsimea se depozitează pe artere și împiedică circulația eficientă a sângelui, scrie Click.

În cele din urmă, dacă problema nu este tratată la timp, există riscul ca la creier și la inimă să nu mai ajungă suficient sânge, lucru ce va duce la apariția unui infarct. De asemenea, această problemă mai poate fi cauzată și de cheaguri de sânge ce se formează în vasele de sânge, lucru ce afectează circulația acestuia.

Există și anumiți factori de risc care pot provoca această problemă, cum ar fi fumatul, diabetul cât și hipertensiunea. Desigur, deși pielea poate căpăta un aspect mai lucios și din motive mult mai banale, cum ar fi folosirea unei creme, este important să mergeți la doctor atunci când observați acest fenomen.

Practic, acest aspect al pielii poate fi cauzat de probleme grave, care pot duce chiar la deces atunci când sunt ignorate, scrie aceeași sursă.