Potrivit specialistului, toamna ar trebui să profităm din plin de legumele abundente în piețe, înainte ca alimentația să se îndrepte treptat către preparatele mai grase și bogate în făinoase, specifice iernii și sărbătorilor de Crăciun.

„Să respectăm sezoanele este foarte important pentru sănătate. Nu prea mai avem noi produsele de sezon, pentru că s-au cam schimbat și sezoanele. Cu agricultura asta intensivă se fac fructe și legume tot timpul anului, aceleași.

Nu mai știi când e sezonul lor. Toamna e bine să facem o cură, să zic așa, de legume, că e piața plină. Pe măsură ce ne ducem spre iarnă începem să creștem partea de grăsimi, că vine Crăciunul. Mâncăm, apoi, grăsimi și făinoase toată iarna ca să ne țină de cald, vezi, Doamne, că nici de frig nu mai suferim! Apoi vine, din nou, primăvara cu tot belșugul ei de verdețuri. Nu întâmplător, vine Postul Paștelui, care ne recomandă să punem punct consumului de produse animale și facem o cură de detox. E o chestiune de firesc al vieții în România, care are patru anotimpuri. În rest, avem iarna îmbelșugată și vara mai mult cu salate”, sunt sfaturile oferite de Mihaela Bilic, conform fanatik.ro.

Mihaela Bilic, despre fructele care îngrașă

Specialistul în nutriție avertizează că legumele în cantități mari nu vin cu niciun efect negativ asupra organismului, iar printre cele recomandate de Mihaela Bilic se numără roșiile, vinetele, dovleceii, dovlecii, varza, conopida, rădăcinoasele.

Medicul nutriționist trage un semnal de alarmă asupra consumului exagerat de fructe. Acestea pot îngrășa și trebuie să fie consumate cu moderație.

„La capitolul legume niciodată nu mâncăm suficient sau prea multe. Indiferent de ce legumă găsim în piață, cu cât e mai diferită și mai colorată e cu atât mai bine. Roșiile, vinetele, dovleceii, dovlecii, varza, conopida, rădăcinoasele, toate le recomand, nu e niciuna care să ne facă rău, dimpotrivă.

Iar la capitolul fructe, atenție mare la siluetă că îngrașă. Îngrașă și strugurii, perele, pepenii, prunele. Au îngrășat cireșele. Pepenele îngrașă, da! În afară de piersici și caise, care sunt mai blânde, toate îngrașă și atunci trebuie să le mâncăm cu măsură”, a adăugat nutriționistul Mihaela Bilic.

