Mihaela Bilic oferă nenumărate sfaturi și informații în materie de nutriție alimentară și sănătate. Recent, printr-o postare pe social media, a dat câteva sfaturi referitoare la consumul de struguri și ce se întâmplă cu organismul nostru atunci când îi consumăm în exces.

Potrivit informațiilor puse la dispoziție de medicul nutriționist, strugurii conțin fructoză, iar caloriile acumulate sunt echivalente celor produse de zahărul rafinat. De asemenea, fructoza nu se transformă în energie, ci este transformată în grăsime.

Întrebarea zilei: cât înseamnă o porție corectă de struguri? Cât încape într-o palmă!

Fructele sunt un desert și trebuie mâncate cu măsură. Fructele conțin fructoză, un zahăr natural care nu crește glicemia, dar are tot atâtea calorii ca și zahărul rafinat (4cal/g).

Este vorba despre struguri. Pe lângă valoarea calorică, fructoza are un regim special: nu poate fi transformată în energie de nicio celulă, nu se consumă prin mișcare! Fructoza se metabolizează exclusiv în ficat, iar ficatul nu poate procesa mai mult de 15g fructoză. Tot ce depășește această cantitate ia calea de metabolizare a alcoolului și se transformă în grăsime de rezervă.

„Porția corectă pentru ficat este de 150g struguri”

Mihaela Bilic spune și câți struguri este recomandat să consumăm, pentru a nu ne confrunta cu probleme de sănătate și de greutate. O cantitate corectă de struguri reprezintă câteva boabe care încap într-o palmă, aproximativ 150 de grame.

„Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă, nu mâncați fructe în exces. Strugurii sunt campioni la capitolul dulceață, cu 15g zaharuri la 100g, din care 8-10g e fructoză (în funcție de soi și gradul de coacere) iar restul e glucoză.

După un calcul simplu rezultă că porția corectă pentru ficat este de 150g struguri, adică un ciorchine mic, cât încape într-o palmă!”, este recomandarea Mihaelei Bilic.