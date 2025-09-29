Însă, nu este vorba doar despre durată: momentul zilei în care te antrenezi poate influența efectele exercițiului asupra sănătății cardiovasculare. Cardiologii recomandă cel mai potrivit moment pentru antrenament și sfaturi practice pentru a integra mișcarea în rutina zilnică, astfel încât să profiți la maximum de beneficiile pentru inimă.

Antrenamentul de seară, cel mai bun pentru inima ta

Cardiologii și cercetările sugerează că exercițiile fizice efectuate seara pot avea beneficii semnificative pentru sănătatea inimii. „Un antrenament de seară poate face mai mult decât să te ajute să scapi de stresul zilei – te-ar putea ajuta chiar să trăiești mai mult”, explică dr. Patrick Kee, cardiolog la Vital Heart & Vein din Texas, citat de publicația Parade.

Apoi, adaugă: „Majoritatea dintre noi a observat alergătorii matinali – acei oameni disciplinați care se trezesc înainte de răsărit și ajung pe trotuar înainte ca restul să-și savureze prima ceașcă de cafea”.

Totuși, dr. Kee face referire la un studiu amplu din 2024, publicat în Diabetes Care, revista Asociației Americane de Diabet, care a implicat aproape 30.000 de adulți cu obezitate, dintre care 3.000 aveau diabet de tip 2.

„Rezultatele au fost surprinzătoare: participanții care se antrenau seara prezentau cel mai scăzut risc de deces și cel mai mic risc de boli de inimă, comparativ cu cei care făceau exerciții dimineața sau după-amiaza”, spune cardiologul, subliniind că aceste rezultate provin dintr-un studiu observațional.

De ce exercițiile de seară sunt bune pentru sănătatea inimii

„Beneficiile exercițiilor fizice efectuate mai târziu sunt legate de modul în care ceasul intern al corpului nostru – ritmul circadian – influențează hormonii stresului, activitatea sistemului nervos și funcția vaselor de sânge”, explică dr. Columbus Batiste, cardiolog la Kaiser Permanente din California de Sud.

Continuarea pe Adevarul.ro