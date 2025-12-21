O partidă de vânătoare organizată în județul Argeș s-a transformat duminică într-o operațiune de securitate, după ce un participant a descoperit resturile unui aparat de zbor prăbușit. Incidentul, raportat în dimineața zilei de 21 decembrie 2025, a mobilizat imediat autoritățile locale și serviciile specializate.

Un bărbat a alertat autoritățile despre prezența dronei

În jurul orei 10:40, un bărbat de 49 de ani din comuna Lerești a alertat Poliția Municipiului Câmpulung prin apel telefonic. Acesta a indicat faptul că, într-o zonă greu accesibilă și împădurită de pe muntele Strâmtu, a identificat un obiect zburător, cel mai probabil o dronă, care s-a prăbușit printre copaci. Un detaliu important semnalat la fața locului este faptul că drona părea să fie dotată cu o parașută, semn că aparatul ar fi putut încerca o aterizare controlată sau a suferit o defecțiune care a declanșat sistemul de recuperare.

Ce măsuri de siguranță au fost luate

IPJ Argeș a trimis de urgență un echipaj la fața locului pentru a securiza perimetrul. „Polițiștii au izolat zona și au efectuat verificări preliminare în vederea prevenirii oricăror riscuri pentru persoane sau bunuri”, au precizat reprezentanții inspectoratului.

În acest moment, cazul a fost preluat de instituțiile abilitate pentru cercetări specifice. Experții urmează să stabilească natura obiectului. Dacă este vorba despre o dronă civilă, una de supraveghere sau un aparat cu destinație militară. De asemenea va fi analizată identificarea proprietarului sau a țării de origine. Autoritățile vor face și o analiză traseului de zbor și a motivului pentru care aparatul a ajuns în masivul muntos din Argeș.