Printr-o alimentație sănătoasă și echilibrată, scazi riscul unor deficiențe cu impact vizibil asupra tenului și a pielii, în general. Însă există și anumite substanțe care contribuie în mod special la frumusețea pielii.

Iată câteva sugestii de alimente care le conțin, împreună cu beneficiile lor și idei pentru consum:

Somon, pentru Omega 3

Consumul acizilor grași Omega 3 este foarte benefic pentru piele, deoarece aceștia conțin substanțe care contribuie la prevenția acneei, alergiilor cutanate, a unor afecțiuni precum psoriazisul și a acțiunii radiațiilor UV. Somonul este unul din alimentele cu cel mai ridicat conținut de Omega 3 și, din fericire, un aliment ușor de gătit și destul de versatil. Îl poți consuma gătit la grătar sau la cuptor, cu sos sau rumenit, cu garnitură de legume sotate sau salată: opțiunile sunt numeroase.

De altfel, Omega 3 este un element esențial, de care corpul tău are nevoie din multe alte motive decât pentru o piele sănătoasă.

Kiwi, pentru vitamina C

Consumul de vitamina C este esențial pentru o epidermă sănătoasă: încetinește îmbătrânirea pielii, scăzând profunzimea ridurilor și crescând nivelul de colagen, dar ajută mult și la vindecarea rănilor și arsurilor. Kiwi este unul dintre fructele cele mai bogate în vitamina C, fiind întrecut doar de acerola, guava, litchi și stafidele de Corint. Nu trebuie să mănânci kiwi doar ca atare sau în salate de fructe: poți încerca și sucuri sau smoothie-uri. Procesarea termică a fructului, necesară pentru gătirea unui gem de kiwi, de exemplu, va afecta însă semnificativ conținutul său de vitamina C

Roșii, pentru licopen

Licopenul este un antioxidant care îți protejează pielea de razele UV, care contribuie semnificativ la îmbătrânirea acesteia, și care se găsește din belșug în roșii. Spre deosebire de alte substanțe, licopenul este rezistent la procesare termică, așa că vei beneficia de el și dacă vei consuma roșii gătite. Potrivit unui studiu citat de Eat This, persoanele care au consumat cinci lingurițe de pastă de tomate în fiecare zi au fost cu aproximativ 33% mai rezistente la arsuri solare.

Roșii, pentru licopen

Licopenul este un antioxidant care îți protejează pielea de razele UV, care contribuie semnificativ la îmbătrânirea acesteia, și care se găsește din belșug în roșii. Spre deosebire de alte substanțe, licopenul este rezistent la procesare termică, așa că vei beneficia de el și dacă vei consuma roșii gătite. Potrivit unui studiu citat de Eat This, persoanele care au consumat cinci lingurițe de pastă de tomate în fiecare zi au fost cu aproximativ 33% mai rezistente la arsuri solare.

Ciocolata amăruie, pentru flavonol

Probabil ai auzit că ciocolata nu face bine pielii, pentru că ar provoca acnee. Din fericire, acesta este un mit. De fapt, o substanță prezentă în ciocolată este foarte benefică pentru piele: flavonolul, un tip puternic de antioxidant din categoria flavonoidelor. Din cauza conținutului ridicat de zahar, e bine să optezi totuși pentru ciocolată amăruie, care are oricum un conținut de flavonol mai ridicat. Potrivit Fitness Magazine, ciocolata amăruie îți ajută pielea să fie mai fermă și mai suplă prin conținutul său de flavonol.