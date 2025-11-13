Cartoful crud, bun pentru arsuri. Între mit și realitate

Aplicarea felii de cartof crud pe arsuri minore a fost o practică des întâlnită în trecut. Studiile medicale arată rezultate mixte:

Unele cercetări au indicat că pansamentele cu coajă de cartof fiert pot accelera vindecarea pielii superficiale.

Comparativ, mierea s-a dovedit mai eficientă, cu o vindecare completă în 15 zile față de 50% pentru coaja de cartof.

O analiză a literaturii de specialitate concluzionează că dovezile sunt insuficiente pentru a recomanda cartoful crud ca tratament principal.

Recomandare: cartoful crud poate fi folosit doar temporar în absența altor opțiuni, dar nu înlocuiește tratamentele medicale moderne.

Cartoful crud și febra: mit popular

Un alt remediu tradițional era plasarea felii de cartof crud în șosete pentru „a trage căldura din corp”. Deși mulți oameni cred că metoda funcționează, studiile nu susțin această practică.

Alte întrebuințări tradiționale ale cartofului crud

Cartoful crud a fost folosit și pentru diverse probleme de sănătate și frumusețe:

Cearcăne și ochi obosiți: rondelele de cartof aplicate pe ochi reduc inflamația și umflăturile.

Petele pigmentare: sucul de cartof crud poate calma tenul și reduce petele ușoare.

Dureri reumatice: compresele cu felii de cartof aplicate pe articulații reduc temporar inflamația.

Aceste utilizări tradiționale au o bază empirică, iar efectul lor poate fi justificat prin antioxidanții și enzimele naturale conținute de cartof. Totuși, dovezile clinice sunt limitate.

Precauții esențiale

Nu aplica cartofi cruzi sau coajă de cartof pe răni deschise sau arsuri severe – riscul de infecție crește.

Evită cartofii verzi sau încolțiți, care conțin solanină, substanță toxică.

În caz de febră persistentă sau arsuri extinse, consultă medicul.

Tradiția are înțelepciunea ei, dar cartoful crud trebuie folosit cu discernământ și completat cu sfatul specialiștilor.

