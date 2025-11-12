Ceai de soc și tei – liniștea care coboară în trup
E ceaiul copilăriei, parfumat și blând, cu gust de serate tihnite și amintiri luminoase. Florile de soc și de tei lucrează împreună: una aduce transpirația care scade febra, cealaltă liniștea care adoarme tusea.
Ingrediente:
1 lingură flori de soc uscate
1 lingură flori de tei
1 linguriță miere
250 ml apă clocotită
Preparare:
Toarnă apa peste flori, acoperă cana și lasă-le la infuzat 10–15 minute. Strecoară, îndulcește cu miere și bea încet.
Calmează tusea, reduce febra și aduce o stare de pace în întregul corp.
Ceai de ghimbir și lămâie – focul care curăță și trezește
Ghimbirul e un mic miracol al iernii: încălzește, curăță și reînvie energia interioară. Cu lămâie și miere, devine un ceai care îmbrățișează trupul dinăuntru și alungă frisoanele.
Ingrediente:
o bucată de 3 cm de rădăcină proaspătă de ghimbir
sucul unei jumătăți de lămâi
1 linguriță miere
300 ml apă
Preparare:
Fierbe ghimbirul 5 minute, apoi lasă-l la infuzat încă 10. Adaugă lămâia și mierea.
Curăță căile respiratorii, întărește imunitatea și oferă o energie blândă, vitală.
Ceai de cimbrișor și mentă – respirație ușoară și gând limpede
Cimbrișorul aduce forța muntelui, iar menta răcoarea aerului curat. Împreună, creează o infuzie care deschide plămânii, limpezește mintea și aduce respirație ușoară.
Ingrediente:
1 linguriță cimbrișor uscat
1 linguriță mentă uscată
250 ml apă clocotită
Preparare:
Lasă plantele la infuzat 10 minute sub capac, apoi strecoară și bea ceaiul cald.
Are efect antiseptic, revigorant și ușurează respirația.
Sirop de ceapă și miere
Un remediu simplu, născut din gospodării modeste, dar plin de magie. Ceapa și mierea se întâlnesc într-un amestec care vindecă gâtul, desfundă respirația și liniștește tusea.
Ingrediente:
2 cepe medii
4 linguri de miere naturală
sucul unei jumătăți de lămâi
Preparare:
Taie ceapa felii subțiri și așază-le în borcan, în straturi cu mierea. Lasă la macerat peste noapte, apoi strecoară și adaugă sucul de lămâie.
Se ia câte o linguriță de 3–4 ori pe zi. E dulce, ușor înțepător și neașteptat de vindecător.
