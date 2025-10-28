Obiceiul simplu pe care femeile de peste 40 de ani ar trebui să-l adopte ca să slăbească

Cercetările arată că creșterea în greutate în rândul femeilor este frecventă între vârstele de 40 și 65 de ani.

Dieteticienii spun că există un instrument puternic care te poate ajuta să lupți împotriva kilogramelor în plus. Tot ce trebuie să faci este să notezi evidența alimentelor pe care le consumi, scrie Ca Tine.

Ținerea unei evidențe alimentare ajută la pierderea în greutate și poate ajuta la gestionarea dimensiunii porțiilor pe care le consumi. Într-o lume în care porțiile cresc exponențial, este mult prea ușor să consumi prea multe calorii fără să-ți dai seama.

Deoarece pierderea în greutate necesită un deficit caloric, este util să folosești un dispozitiv de urmărire a alimentelor pentru a-ți face o idee despre aportul caloric zilnic. Acest instrument simplu oferă feedback critic despre cantitatea de alimente pe care o consumi.

Atunci când dimensiunile porțiilor se micșorează și caloriile sunt mai puține, pierderea în greutate devine mai eficientă.

Ținerea unei evidențe alimentare pentru conștientizarea caloriilor este cel mai eficient obicei care ajută la pierderea în greutate.

Desigur, consumul de alimente sănătoase este foarte important, dar atunci când încerci să slăbești, cantitatea contează în continuare. Chiar și în cazul alimentelor bogate în nutrienți, cheia este concentrarea asupra calității dietei, mai spun specialiștii, conform sursei precizate.