Nectar de cătină cu miere și ghimbir – Ingrediente (pentru aproximativ 1 litru)

500 g cătină proaspătă (sau congelată, bine scursă)

150-200 g miere de albine (după gust)

1-2 lingurițe ghimbir proaspăt ras (aprox. 10 g)

500 ml apă plată sau filtrată (la temperatura camerei)

zeama de la ½ lămâie (opțional, pentru un plus de prospețime).

Rețeta nectarului de cătină – Mod de preparare

Spală bine boabele de cătină și lasă-le să se scurgă complet. Dacă sunt congelate, lasă-le să se dezghețe natural, la temperatura camerei.

Pune cătina într-un blender puternic împreună cu 250 ml apă și mixează până se formează o pastă omogenă. Dacă vrei un nectar mai fin, poți trece compoziția printr-o sită de inox sau tifon dublu, presând bine pentru a extrage sucul valoros.

În sucul de cătină obținut, adaugă ghimbirul ras fin și amestecă bine. Lasă-l 5-10 minute să elibereze aromele și uleiurile sale.

Când lichidul nu mai este cald (dacă ai folosit apă ușor încălzită), adaugă mierea și zeama de lămâie. Amestecă până se dizolvă complet.

Pune cătina într-un blender puternic împreună cu 250 ml apă și mixează până se formează o pastă omogenă. Dacă vrei un nectar mai fin, poți trece compoziția printr-o sită de inox sau tifon dublu, presând bine pentru a extrage sucul valoros.

În sucul de cătină obținut, adaugă ghimbirul ras fin și amestecă bine. Lasă-l 5-10 minute să elibereze aromele și uleiurile sale.

Când lichidul nu mai este cald (dacă ai folosit apă ușor încălzită), adaugă mierea și zeama de lămâie. Amestecă până se dizolvă complet.

Completează cu restul de apă, gustă și potrivește după preferință – mai dulce, mai acrișor sau mai picant.

Toarnă nectarului în sticle de sticlă închide-le ermetic și păstrează-l la frigider până la 7 zile.