1. Mentă

Gustul răcoritor al ceaiului de mentă este dat de mentol, care te ajută dacă tușești. Are aceleași proprietăți ca siropurile de tuse și, de asemenea, ajută la respirație, scăpându-te de congestia nazală. Ceaiul scade, de asemenea, durerea, inflamația și durerile. USDA notează beneficiile ceaiului de mentă, care are proprietăți antimicrobiene și antivirale.

2. Muşeţel

Pe lângă lichide, medicii recomandă odihnă pentru a trece mai repede peste perioada de boală. Din păcate, poate fi destul de dificil să ai un somn bun în timp ce ești bolnav de răceală sau gripă.

Ceaiul de mușețel poate fi o soluție care să te ajute să dormi. Plantele de mușețel au flavonoide în petale, care au un efect calmant. Ceaiul are și proprietăți antiinflamatorii, așa că îți oferă și beneficii suplimentare dacă alegi să îl bei.

3. Echinacea

Originară din America de Nord, această floare violet scade riscul de a răci cu 58% dacă este luată ca supliment. Proprietățile antiinflamatoare ale echinaceei pot ajuta, de asemenea, sistemul imunitar, scurtând perioada unei răceli sau gripe. Poți bea ceai de echinaceea preventiv, pentru a-ți întări sistemul imunitar și pentru a ține departe virozele de sezon.

4. Ghimbir

Dacă ai dureri în gât, ceaiul de ghimbir te va calma. Ghimbirul conține ingrediente antiinflamatoare și luptă împotriva microorganismelor care pot provoca infecții.

Dacă te deranjezi la stomac din cauza boalii, ceaiul de ghimbir ajută la atenuarea senzației de greață. De asemenea, ceaiul poate curăța sinusurile, reducând în același timp vărsăturile și răul de mișcare.

5. Soc

Florile și fructele de soc au fost folosite de secole pentru a atenua simptomele bolilor. Unul dintre ingredientele cheie ale fructelor sunt antioxidanții. Încărcate cu acești antioxidanți, fructele de soc susțin funcționarea sistemului imunitar. Siropurile și extractele din fructe de soc și-au demonstrat, de asemenea, capacitatea de a scurta episoadele de răceală sau gripă.

6. Ceai verde

Ceaiul verde are extraordinar de multe beneficii pentru sănătatea ta. De la îmbunătățirea funcției creierului până la intensificarea arderii grăsimilor, ceaiul verde este un aliat de nădejde dacă vrei să fii sănătos și în formă. Când vine vorba de răceală și gripă, antioxidanții din ceaiul verde ajută la eliminarea bacteriilor rele și a radicalilor liberi. Congestia și tusea sunt reduse atunci când bei acest ceai.

7. Hibiscus

Un alt ceai plin de antioxidanți, hibiscusul este, de asemenea, bogat în vitamina C și fier. Ambele ajută sistemul imunitar să rămână echilibrat și să lupte împotriva bacteriilor, pentru ca tu să scapi mai repede de o răceală sau gripă.

8. Urzică

Frunzele de urzică sunt bogate în multe vitamine și minerale, dar două dintre cele mai importante sunt vitamina C și caroten. Ambele îți sprijină sistemul imunitar să lupte împotriva bacteriilor străine.

Consumul unui ceai din plante te poate ajuta când ești bolnav de răceală sau gripă, dar ține cont că există multe acțiuni pe care le puteți lua pentru a evita cu totul boala. Vaccinurile antigripale sunt adaptate în fiecare an pentru a combate cele mai importante tulpini din acel sezon.

Ce alte remedii poți folosi

Există o mulțime de alte remedii casnice pe care le poți încerca în timp ce te recuperezi după ce ai luat o răceală sau dacă ai o durere în gât.