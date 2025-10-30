Specialistul vorbește despre importanța controalelor oftalmologice periodice, indiferent dacă există simptome sau nu. Iată sfaturile de care trebuie să ținem cont și cum ne putem pierde vederea dacă nu avem grijă corespunzător de sănătatea ochilor.

Recomandările Monicăi Pop

Monica Pop îi îndeamnă pe oameni să meargă periodic la medicul oftalmolog, mai ales atunci când observă diverse modificări și tulburări.

„PĂSTRAȚI-VĂ VEDEREA! ESTE FOARTE GREU FĂRĂ LUMINA OCHILOR!

Repet pentru toți românii: renunțați definitiv la ideea de a merge la medic numai după ce au apărut simptomele – mai ales scăderea vederii sau diferite alte tulburări, și nu doar în oftalmologie, ci în toate specialitățile, dar mai ales în aceasta!

Obligatoriu: consult după vârsta de 40 de ani, dacă până la această vârstă ați avut ochii sănătoși. Dacă nu, mergeți permanent, conform recomandării medicului oftalmolog! Există afecțiuni care nu dau simptome, iar când acestea apar, sunt adesea în faze tardive, ireversibile. Exemplele sunt numeroase, cele mai frecvente fiind glaucomul și retinopatia diabetică – dar și multe altele.

Singura posibilitate este consultul oftalmologic anual, chiar în absența oricărui simptom, pentru a vă putea diagnostica la timp o afecțiune și pentru a vă păstra vederea, prevenind orbirea. Pentru diabetici, consult oftalmologic la 3 luni. Pentru glaucom, la fel sau mai des, în funcție de evoluție!

De știut că multe dintre afecțiunile oftalmologice sunt genetice, se pot moșteni generații întregi, iar o mutație poate apărea oricând într-un cuplu”, explică Monica Pop, într-o postare pe Facebook.

Alte sfaturi de la doctorul Monica Pop

De asemenea, medicul oftalmolog îi îndeamnă pe părinți să meargă cu proprii copii la control încă de la frageda vârstă de 3-4 ani. Este important să fie atenți la toate schimbările pe care le au ochii celor mici, și să nu fie ignorate, oricât de neimportante ar părea.

„Așadar, pentru copii, duceți-i obligatoriu, oricât ar părea fără probleme, la un consult oftalmologic la vârsta de 3, maximum 4 ani, pentru că, în cazul unui viciu de refracție cu ambliopie, recuperarea vederii se poate face exclusiv până la vârsta de 6 ani! Dacă nu se descoperă și nu se tratează la timp, copilul poate rămâne cu un handicap vizual care își va pune amprenta asupra întregii sale vieți!

Iar dacă observați orice „altfel” la un bebeluș (de exemplu: ochi foarte mari, alb în pupilă etc.), mergeți neîntârziat la consult oftalmologic, chiar dacă este nou-născut sau sugar! Mare grijă la prematuri – retinopatia de prematuritate este o afecțiune gravă.

Aveți grijă de ochii voștri, ai părinților, ai copiilor și ai nepoților voștri! Din păcate, afecțiunile oftalmologice sunt tot mai numeroase și apar fără veste, chiar și în familii fără antecedente!

Neglijența este fatalitatea vederii!”, a conchis medicul oftalmolog.